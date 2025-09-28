Активы украинского банка выставили на продажу: название учреждения

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы подлежащего ликвидации "Коминвестбанка". Общая начальная цена реализации всех лотов составляет около 40 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили:

29 сентября состоится повторный аукцион по продаже права требования по просроченный кредиту, а также дебиторская задолженность перед банком.

По информации ФГВФЛ, кредитный договор был заключен с юрлицом. А срок просрочки уже превысил 1 670 дней – т.е., почти достигнул 4,5 лет.

"Залогом по кредиту выступают 4 теплицы площадью по 2,5 га. Расположенные в Бородянском районе Киевской области", – рассказали в фонде.

Стартовая цена лота соответствует сумме долга. И составляет 15,48 млн грн.

30 сентября состоится повторный аукцион по продаже права требования по просроченный кредиту, полученным производителем меховых изделий.

Срок просрочки уже превысил 2 400 дней. Т.е., более 6,5 лет.

"В обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлен земельный участок площадью 0,3444 га; сырьево-покрасочное производство общей площадью более 2,5 тыс. кв. м; водонапорная башня, котельная, склад-ангар, а также 255 единиц оборудования. Все объекты залога размещаются в г. Тысменица, Ивано-Франковской области", – отметили в ФГВФЛ.

Стартовая цена лота соответствует сумме долга. И составляет 23,97 млн грн.

При этом подчеркивается, что в обоих случаях торги пройдут в системе Прозорро.Продажи. При этом:

На продажу выставлено не переданное в залог по договорам имущество, а "право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке".

Участие могут принять как юридические, так и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.

Также потенциальными покупателями не могут быть лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры

Почему ФГВФЛ продает имущество банков

В целом же, ФГВФЛ проводит аукционы по продаже активов банков для расчета с кредиторами банков. При этом речь идет не только о "Коминвестбанке", но и о других учреждениях – однако только тех, которые подлежат ликвидации.

Т.е., действующих крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не касается.

Почему "Коминвестбанк" ликвидируют

Напомним: ранее НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т. ч. нормативно-правовых актов регулятора.

Впрочем, отметили в НБУ, вкладчикам этого учреждения ничего не грозит. Каждый из них получит возмещение в полном размере вклада, включая проценты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 сентября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,492 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 976,9 млрд грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!