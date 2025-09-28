УкраїнськаУКР
Активы украинского банка выставили на продажу: название учреждения

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
189
Активы украинского банка выставили на продажу

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы подлежащего ликвидации "Коминвестбанка". Общая начальная цена реализации всех лотов составляет около 40 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили:

  • 29 сентября состоится повторный аукцион по продаже права требования по просроченный кредиту, а также дебиторская задолженность перед банком.

По информации ФГВФЛ, кредитный договор был заключен с юрлицом. А срок просрочки уже превысил 1 670 дней – т.е., почти достигнул 4,5 лет.

"Залогом по кредиту выступают 4 теплицы площадью по 2,5 га. Расположенные в Бородянском районе Киевской области", – рассказали в фонде.

Стартовая цена лота соответствует сумме долга. И составляет 15,48 млн грн.

  • 30 сентября состоится повторный аукцион по продаже права требования по просроченный кредиту, полученным производителем меховых изделий.

Срок просрочки уже превысил 2 400 дней. Т.е., более 6,5 лет.

"В обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлен земельный участок площадью 0,3444 га; сырьево-покрасочное производство общей площадью более 2,5 тыс. кв. м; водонапорная башня, котельная, склад-ангар, а также 255 единиц оборудования. Все объекты залога размещаются в г. Тысменица, Ивано-Франковской области", – отметили в ФГВФЛ.

Стартовая цена лота соответствует сумме долга. И составляет 23,97 млн грн.

При этом подчеркивается, что в обоих случаях торги пройдут в системе Прозорро.Продажи. При этом:

  • На продажу выставлено не переданное в залог по договорам имущество, а "право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке".
  • Участие могут принять как юридические, так и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.
  • Также потенциальными покупателями не могут быть лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры

Почему ФГВФЛ продает имущество банков

В целом же, ФГВФЛ проводит аукционы по продаже активов банков для расчета с кредиторами банков. При этом речь идет не только о "Коминвестбанке", но и о других учреждениях – однако только тех, которые подлежат ликвидации.

Т.е., действующих крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не касается.

Почему "Коминвестбанк" ликвидируют

Напомним: ранее НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т. ч. нормативно-правовых актов регулятора.

Впрочем, отметили в НБУ, вкладчикам этого учреждения ничего не грозит. Каждый из них получит возмещение в полном размере вклада, включая проценты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 сентября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,492 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 976,9 млрд грн.

