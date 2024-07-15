Украинцы скупают вентиляторы, которые работают без света: какие бывают и сколько стоят

Летняя жара бьет рекорды в Украине – из-за этого участились отключения света. В таких условиях охладить себя или свое помещение с помощью питающегося от электросети кондиционера или вентилятора не получится, поэтому украинцы активно выбирают охлаждающие приборы среди беспроводных и тех, что подключаются к альтернативным источникам питания.

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Цены на такие устройства зависят от их мощности и начинаются с 150 грн, однако из-за высокого спроса в июле-2024 наблюдаются проблемы с наличием товаров. OBOZ.UA рассмотрел различные варианты.

Аккумуляторные вентиляторы

Одним из самых популярных вариантов для охлаждения помещения являются питающиеся от аккумуляторов вентиляторы. Такие модели могут иметь дополнительные функции: съемные аккумуляторы для замены, ионизация или увлажнение воздуха залитой в контейнер воду, зарядка от солнечной батареи, позволяющая заряжать устройство в ясную погоду.

Такие вентиляторы могут быть настольными или напольными и продаются по всем крупным магазинам бытовой техники. В зависимости от марки производителя цены на такие устройства могут начинаться с 500 грн за настольный вентилятор и от 4000 грн за напольный.

USB-вентиляторы

Вентиляторы с питанием от USB подойдут для путешествий, прогулок и любого другого способа использования вне дома. Они небольшие, портативные и простые в использовании.

Их особенность – в питании через USB. То есть их можно подключить к ноутбуку, повербанку или другим устройствам с поддержкой такого интерфейса. Они бывают разных конструкций и размеров, включая складные веера, которые можно носить в кармане или рюкзаке.

Доступность – еще одно преимущество таких устройств. Они очень широко представлены на рынке, а их стоимость стартует от 150 грн и зависит от сложности самого изделия.

Нашейные вентиляторы

Веера для шеи – другая популярная система индивидуального охлаждения, которую можно носить на шее, чтобы обеспечить постоянный поток прохладного воздуха. Они смотрятся как наушники с вентиляторами заместо динамиков.

Такие вентиляторы подходят для пеших прогулок, езды на велосипеде или кемпинга. Они также легки и портативны, их легко носить с собой, а также могут быть разных дизайнов и размеров.

Заряжаются они от компьютера, аккумулятора или автомобильного зарядного устройства, а без подзарядки некоторые модели могут работать почти целый день. Купить такой вентилятор можно за 1000 грн.

Ручные вентиляторы с туманообразованием

Ручные вентиляторы для тумана – это персональная система, сочетающая охлаждение и распыление. Такие летние гаджеты имеют встроенную функцию аэрозоля, которая распыляет мелкий водяной туман, обеспечивая дополнительный охлаждающий эффект. Они идеально подходят для активного отдыха, например занятий спортом, фестивалей или поездок на пляж. Они бывают разных конструкций и размеров, включая ручные распыляющие вентиляторы, которые можно носить в кармане или рюкзаке.

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