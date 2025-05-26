Адреса украинцев массово проверяют: какие данные хотят верифицировать

В Украине верифицировали более 1,5 млн адресов – в рамках работы Единого государственного реестра адресов (ЕГРА). Что составляет 14,2% от их общего числа по стране. Больше всего же адресов проверили в Сумах – 79,3%. В частности, во время верификации проверяют существование и корректность написания конкретных номеров домов.

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Об этом сообщает "Уряд online". Там отметили, что среди лидеров также:

Херсон – 67,5% верифицированных адресов;

Львов – 43,8%.

Среди областей же лидирует Херсонская – там верифицировано 49,6% адресов. А кроме того:

Николаевская – 31,1%;

Волынская – 26,1%.

В свою очередь, в Минразвития ранее сообщили, что в процессе верификации адресов проверяют существования и корректность написания конкретных номеров домов. А также их привязку к соответствующей верифицированной улице.

Зачем в Украине проверяют улицы и адреса

В целом же, ЕГРА является основой доступа к услугам, собственности, налогам, социальной защите и восстановлению. Кроме того рассказали в "Уряд online", этот реестр призван:

Обеспечивать единую и актуальную адресную информацию по всей стране.

Устранять ошибки, дублирования, манипуляции и "невидимые" объекты.

Облегчать работу общин, регистраторов, Центров предоставления административных услуг ("ЦНАПов") и государственных служб.

Кроме того, отметили в Минразвития, проект ЕГРА реализуется с целью систематизации адресной информации. А также создания единственного, полного, актуального источника адресных данных. Кроме того, отмечается, введение ЕГРА будет способствовать лучшему администрированию налогов на недвижимость.

"Он должен стать одним из базовых реестров страны. Реестр должен существенно улучшить обмен данными между информационными системами, способствовать уменьшению ошибок в адресах, противодействию мошенничеству прав собственности на недвижимость и упрощению предоставления социальных услуг", – объяснили там.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, 15 мая в Украине начат прием заявлений на компенсацию за разрушенное или поврежденное нежилое недвижимое имущество – в Реестре убытков открыли категорию А3.2. Подать заявление можно через портал Дія, добавив документы о собственности, ремонте или оценке ущерба.

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