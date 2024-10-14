Абоненты "Киевстара", lifecell и Vodafone могут проверить, за что платят операторам: все коды и номера
Мобильные операторы время от времени меняют условия своих тарифных планов – однако абоненты не всегда знают об этом. Зачастую это происходит из-за того, что они не замечают либо игнорируют соответствующие уведомления. Впрочем, можно и просто забыть какие-либо детали – особенно, если тариф был подключен давно. Узнать же все его условия можно, связавшись со службой поддержки своего оператора.
Так, абоненты "Киевстара" могут узнать всю информацию о своем тарифе в несколько способов. В частности:
- по запросу *100*01*2#;
- авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;
- в приложении Мой Киевстар
- по номеру 466*66.
В несколько способов могут узнать детали своего тарифного предложения и абоненты Vodafone. Для этого стоит:
- набрать *101#;
- позвонить по номеру 111*1.
Кроме того условия своего тарифа можно найти по ссылке. А проверить срок действия месячного пакетата и остаток услуг по тарифу по номеру *101*4#.
Абоненты lifecell могут набрать на своем телефоне комбинацию *141#. По ней же можно провести перезаказ пакета услуг по тарифному плану, а также получить информацию об:
- изменении тарифного плана;
- предложениях для роуминга.
Кроме того, можно перезаказать пакет услуг по тарифу себе или другому абоненту lifecell. Для этого стоит набрать *700#.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности, по запросу *100*01*2#.
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