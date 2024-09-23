Абоненты "Киевстара", lifecell и Vodafone могут проверить, за что платят: как узнать, куда деваются деньги со счета

Абоненты всех украинских мобильных операторов могут получить от них информацию о предоставленных услугах за нужный период. Причем бесплатно. Таким образом можно проконтролировать, куда делись деньги со счета.

Видео дня

Об этом рассказали в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили: оператор должен будет предоставить эту информацию в форме расшифрованного счета.

"Для этого можно воспользоваться мобильным приложением оператора. Или обратиться с личным физическим обращением абонента в магазин оператора", – отметили в НКЭК.

В отчете же, подчеркивается, оператор должен будет указать ряд позиций. В частности:

номер абонента;

вид услуги;

объем предоставляемых услуг;

сумму средств к оплате за каждый сеанс связи.

"Обращаем внимание, что расшифрованный счет предоставляется только идентифицируемым абонентам (зарегистрированным или контрактным). Электронные коммуникационные услуги, обезличенные/анонимные, расшифровке не подлежат", – отметили в НКЭК.

В то же время, абоненты "Киевстара", lifecell и Vodafone могут узнать всю информацию о своих тарифах напрямую у операторов. Если, к примеру, пропустили уведомление об изменениях в тарифных планах, либо просто забыли какие-либо детали.

Так, абоненты lifecell могут набрать на своем телефоне комбинацию *141#. По ней же можно провести перезаказ пакета услуг по тарифному плану, а также получить информацию об:

изменении тарифного плана;

предложениях для роуминга.

Абоненты "Киевстара" могут узнать всю информацию о своем тарифе в несколько способов. В частности:

по запросу *100*01*2# ;

; авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;

в приложении Мой Киевстар

по номеру 466*66.

В несколько способов могут узнать детали своего тарифного предложения и абоненты Vodafone. Для этого стоит:

набрать *101# ;

; позвонить по номеру 111*1.

Кроме того условия своего тарифа можно найти по ссылке. А проверить срок действия месячного пакета и остаток услуг по тарифу по номеру *101*4#.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во время отключений электроэнергии украинские мобильные операторы сталкиваются с серьезными проблемами, которые не позволяют им обеспечивать бесперебойную связь дольше 4-6 часов. Тем не менее, они уже начали проводить работы над увеличением этого времени – ведь "даже несмотря на отсутствие света должна быть возможность вызвать скорую полицию или позвонить родным".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!