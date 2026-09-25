15 банков отказались оформлять залог для Ирины Мудры: НБУ начинает проверку

Национальный банк Украины (НБУ) решил вмешаться в ситуацию с внесением залога за фигурантку антикоррупционного расследования "Форест Гамп", бывшего заместителя главы Офиса президента Ирину Мудру. Ее адвокаты заявили, что банки массово отказываются вносить установленный судьей залог в размере 20 млн грн.

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Как заявили в НБУ, проверка инициирована по предписанию Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). В то же время финрегулятор уверяет, что не давал банкам указаний или рекомендаций ни относительно автоматического отказа в проведении операций по внесению залога, ни относительно обязательного проведения таких операций. Также в Нацбанке заявили, что:

решение по каждой конкретной операции каждый банк принимает самостоятельно по результатам надлежащего анализа и с применением риск-ориентированного подхода;

по результатам надлежащего анализа и с применением риск-ориентированного подхода; такой подход не означает игнорирование банками требований финансового мониторинга или необоснованных отказов в обслуживании клиентов;

в то же время тот факт, что средства вносятся в качестве залога в рамках уголовного производства, не может автоматически служить основанием для признания операции подозрительной или отказа в её проведении ;

; статус политически значимого лица (PEP) также не является основанием для отказа в обслуживании.

Перед одобрением таких операций банкам следует тщательно анализировать каждую отдельную операцию и ее участников. В частности, следует учитывать:

источники происхождения средств ;

; финансовое состояние плательщика ;

; связь между залогодателем и лицом , в пользу которого вносится залог;

, в пользу которого вносится залог; другие обстоятельства, которые могут свидетельствовать о повышенном риске

"Решение о проведении операции или отказе в ее проведении должно быть результатом такого индивидуального анализа, в частности, с учетом истории отношений с клиентом и источников происхождения безналичных средств независимо от времени их нахождения на счете или источников наличных средств независимо от факта наличия информации о них в декларации НАПК", – подчеркнули в НБУ.

Учитывая это, в ближайшее время банкам будут предоставлены дополнительные разъяснения относительно надлежащего применения риск-ориентированного подхода при осуществлении операций по внесению залога.

Что предшествовало

19 августа 2026 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ирине Мудрой подозрение в причастности к сбору и зачислению залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко в резонансном деле "Мидас". Суд назначил за его освобождение из СИЗО 150 млн грн.

В то же время главными организаторами "логистики" наличных средств выступали экс-депутат Максим Микитась и его доверенное лицо. Вероятно, Мудра могла оказывать влияние на отдельных должностных лиц государственного "Сенс Банка", через который осуществлялся платеж. В результате скандала Мудру уволили, а 25 августа Высший антикоррупционный суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 20 млн грн.

25 сентября её адвокат Маси Найем заявил, что "платежи на депозит ВАКС в Казначействе отклоняют" из-за многочисленных жалоб на указанный IBAN. По его словам, в общей сложности отказались принять залог 15 банков.

"Мы искренне полагали, что это действительно финансовый мониторинг, правильная работа системы. Но фактически они нарушали право на внесение залога", – утверждает юрист.

Защита подала соответствующую жалобу, которую удовлетворил следственный судья ВАКС. Суд признал это нарушением прав человека и обязал Национальный банк Украины в течение 24 часов:

проверить, действительно ли банки блокируют такие платежи;

если отказы необоснованны, то принять меры, чтобы залог наконец прошел;

передать суду и защите все свои письма и рекомендации банкам относительно платежей "залог", а также полученные сообщения о массовых отказах;

отчитаться о результатах проверки.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, как выглядела схема "освобождения" Галущенко из СИЗО и какая именно роль отводилась Мудрой. Подробности читайте в материале на нашем сайте.

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