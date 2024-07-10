ЕБРР сомневается в успешности 'зеленых' аукционов без решения долговых проблем 'Гарпока'

Планируемый старт "зеленых" аукционов на привлечение новых инвестиций в направление "зеленой" энергетики может иметь сомнительную эффективность в условиях наличия значительных долгов ГП "Гарантированный покупатель" за произведенную в Украине электроэнергию из возобновляемых источников.

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Об этом заявила старший банкир департамента энергетики ЕБРР в Украине Ольга Еремина.

"Что касается аукционов. К сожалению, законодательная база на сегодняшний день и тот факт, что "Гарантированный покупатель" является основным контрагентом для этих аукционов, не дает возможности ожидать, что они будут запущены в ближайшее время. Потому что у "Гарантированного покупателя" есть проблема долгов", – сказала Еремина.

По ее словам, проблема долгов Гарпоку может уменьшать заинтересованность потенциальных инвесторов. "У меня возникают большие сомнения, будут ли серьезные инвесторы рассматривать контрагента, у которого такая большая задолженность, как надежного контрагента на будущее", – отметила банкир.

Представительница банка считает, что система аукционов должна быть каким-то образом адаптирована к нынешним условиям и реалиям в Украине для того, чтобы она была качественно и успешно запущена.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго".

Украинская ветроэнергетическая ассоциация считает, что государство должно запустить "зеленые" аукционы и установить ежегодную потребность в строительстве станций возобновляемой энергетики, чтобы инвесторы ориентировались на эти показатели и имели основания для привлечения международных инвестиций в эти проекты.

По мнению УВЭА, в текущих условиях Украина нуждается в строительстве не менее 1 ГВт ВЭС каждый год. В то же время, пока идет война, Украина может построить 4-5 ГВт мощности ветроэнергетики, которые находятся на высокой стадии готовности к строительству.