EBA призвала пересмотреть климатические требования для Украины и отсрочить налог CBAM

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала правительство Украины пересмотреть климатические обязательства страны и отложить введение механизма углеродной корректировки на границе (CBAM), учитывая сложную экономическую ситуацию и последствия полномасштабной войны.

Как сообщает пресс-служба ЕБА, ассоциация неоднократно подчеркивала необходимость пересмотра Второго национально определенного взноса Украины (НОВ-2) в рамках Парижского климатического соглашения.

В заявлении отмечается, что нынешние цели по снижению выбросов (68–73% к 2035 году от уровня 1990 года) являются слишком амбициозными и не учитывают разрушение инфраструктуры и снижение промышленной активности.

"В текущих условиях климатические обязательства должны быть реалистичными и такими, которые не угрожают остаткам действующей промышленности", – отмечается в заявлении. Кроме того, ЕБА поддержала инициативу по отсрочке действия CBAM для Украины, подчеркнув важность сохранения конкурентоспособности украинских экспортеров на рынке ЕС.

Ассоциация ожидает, что правительство и Верховная Рада продолжат диалог с бизнесом по сбалансированному внедрению климатической политики с учетом военных обстоятельств.