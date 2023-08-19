EBA призвала открыть 'зеленые коридоры' для всей украинской продукции в порты ЕС

По оценкам бизнеса, с начала войны, из-за блокады и уничтожения инфраструктуры украинских морских портов экономический ущерб Украины насчитывает около 18 миллиардов долларов валютной выручки и 135 миллиардов гривен неполученных поступлений от налогов.

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Поэтому необходимо ввести паритет и открыть "зеленые коридоры" для всей украинской продукции, а не только для зерна. Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес-ассоциации (EBA).

"Безусловно, украинская аграрная продукция крайне важна для миллионов людей по всему миру и обеспечения мировой продовольственной безопасности. В то же время, другие сферы, важные для экономики страны и бюджетных поступлений в виде налогов, были и остаются ориентировочными на экспортный потенциал, в частности, предприятия горно-металлургического комплекса. Поэтому и для них налаживание альтернативных маршрутов для экспорта крайне актуально", – подчеркнули в ЕВА.

В Ассоциации напомнили, что недавно обращались с просьбой о введении "зеленых коридоров" для экспорта украинской агропродукции в порты стран Балтии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Италии и Словении.

"Однако, учитывая важность и других индустрий для экономического фронта страны, Европейская Бизнес Ассоциация обращается к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и вице-премьер-министру по восстановлению Украины — министру развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову с просьбой способствовать созданию паритетных логистических условий для всех секторов экономики путем внедрения "зеленых коридоров" для всей украинской продукции в порты стран ЕС", – акцентировали в Ассоциации.

Там уточнили, что речь идет о создании логистических коридоров с использованием и расширением возможностей стран ЕС (автомобильной, железнодорожной, портовой инфраструктуры) для максимизации объемов экспорта товаров украинского происхождения. Во-вторых, о возможности применения механизмов поддержки (предоставления льгот, субсидий и т.п.) для недопущения роста логистических расходов украинских экспортеров и, соответственно, обеспечения экономической целесообразности экспорта. В-третьих, оптимизацию осуществления таможенных, санитарных, ветеринарных формальностей, устранение возможных логистических преград с целью предотвращения образования пробок на пограничных пунктах и маршрутах следования.

Ранее генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев заявил, что формат предварительного зернового соглашения должен уйти в прошлое, а Украине нужно вернуть его суверенное право на свободную морскую торговлю. Он уточнил, что экспорт зерна составлял лишь 40% от довоенной грузовой базы украинских портов, в то время как в Украине существует ряд отраслей, которые потеряли экспортные рынки или не могут обеспечить себе импортное сырье из-за того, что согласно заключенному зерновому соглашению Украина могла торговать только продовольственными товарами.

Открытие портов для всех видов продукции даст Украине прирост в 10% ВВП, обеспечит поступление более 130 млрд грн налогов и поможет полмиллиону украинцев сохранить рабочие места.