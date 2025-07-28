Зеленский подписал закон об усовершенствовании работы АРМА: что изменится

27 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект 12374-д (4503-IX). Он призван усовершенствовать работу Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и менеджмента активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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На сайте Верховной Рады сообщается, что документ был зарегистрирован еще 10 февраля. Парламентарии проголосовали за него во втором чтении и в целом 18 июня. Спикер ВР Украины Руслан Стефанчук поставил подпись 15 июля, тогда же документ был отправлен президенту.

Отметим, что принятие законопроекта было одним из требований ЕС (а именно программы Ukraine Facility) для получения финансовой помощи. Из-за опоздания с новыми правилами для АРМА и еще двумя реформами Украина получит временно урезанный (на 1,5 млрд евро) четвертый транш. Запуск подписанного 27 июля закона обеспечит помощь в размере около 600 млн евро.

Что меняется в законодательстве

В пояснительной записке целью инициативы названо создание условий для экономически эффективного и коррупционно неуязвимого управления арестованными активами и исправление имеющихся институциональных недостатков, которые препятствуют выполнению функций АРМА.

Документ предусматривает:

– независимый и прозрачный отбор руководителя АРМА (с преимущественным правом международников) путем новой конкурсной процедуры, а также новые требования к руководителю ведомства;

– независимую внешнюю систему оценки эффективности АРМА;

– внедрение механизма привлечения к управлению активами профессиональных управляющих среди арбитражных управляющих и частных исполнителей (которые будут проходить сертификацию и нести ответственность за ненадлежащее управление);

– автоматизацию системы определения управляющего активами и четкие сроки для объявления отбора управляющих активами;

– передачу в управление АРМА активов, стоимость которых вероятно превышает пороговое значение (более 200 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц) и управление которыми является экономически обоснованным.

– обязательную передачу активов на баланс АРМА в определенные сроки для агентства и прокуроров.

Отметим, что этот законопроект выдержал депутатский спам из 922 поправок и предложений, которыми пытались затянуть процесс принятия закона. За восемь лет это вторая попытка реформировать АРМА.

Как писал OBOZ.UA, спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье ранее сообщал, что четвертый транш Ukraine Facility является крупнейшим как по объему средств, так и по количеству необходимых реформ. Украина выполнила 13 из 16 пунктов; выполнение оставшихся трех требований еще продолжается.

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