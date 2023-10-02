ДТЭК ВИЭ установил оборудование для более надежной связи между энергосистемами Украины и Европы

Компания ДТЭК ВИЭ установила на трех своих электростанциях устройства компенсации реактивной мощности STATCOM, позволяющие повысить надежность работы энергетической системы Украины.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК ВИЭ.

"ДТЭК ВИЭ завершила на своих предприятиях процесс по дополнительной настройке энергетического оборудования – устройств компенсации реактивной мощности (STATCOM). Это первый опыт для Украины, работники ДТЭК ВИЭ получили уникальную экспертизу установки и использования новейшего оборудования", – говорится в нем.

В компании добавили, что 22 сентября ДТЭК ВИЭ получил согласование отчетов по активации функции POD на устройствах STATCOM со стороны НЭК "Укрэнерго" и ENTSO-E. Эта функция позволяет повысить устойчивость и стабильность работы энергосистемы и увеличить объем экспорта/импорта электроэнергии без дополнительных существенных инвестиций в новое строительство линий системного оператора НЭК "Укрэнерго".

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В перспективе это позволит увеличить возможность экспорта электроэнергии из Украины в страны Европейского союза на 730 МВт в дополнение к существующему объему, что обеспечит дополнительные поступления в бюджет Украины и ускорит евроинтеграцию государства.

"Мы понимаем важность повышения надежности энергетической связи между ОЭС Украины и ENTSO-E. Это должно принести еще и экономическую пользу для Украины. Поэтому компания инвестировала собственные средства в установку этого инновационного оборудования, что будет способствовать расширению экспортных возможностей Украины в сети ENTSO- E", – отметил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

Напомним, в мае этого года ДТЭК запустил первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт, что позволило увеличить надежность электроснабжения на юге Украины. Также ДТЭК намерена достроить еще 384 МВт Тилигульской ВЭС и построить Полтавскую ВЭС 650 МВт.