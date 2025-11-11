ДТЭК получил две награды на международной премии AMEC Awards в Лондоне

Коммуникационная кампания ДТЭК об устойчивости украинской энергетики получила золото и серебро на AMEC Awards 2025 в Лондоне.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Коммуникационная кампания ДТЭК об устойчивости украинской энергетики получила золото в номинации "Best Crisis Communications Measurement & Reporting" и серебро в "Best Use of Measurement for a Single Event or Campaign" на AMEC Awards 2025", - говорится в нем.

В частности, была отмечена инсталляция "Битва за свет". В ее основе - 40-тонный трансформатор ТЭС ДТЭК, уничтоженный российскими обстрелами. Инсталляция была установлена осенью 2024 года на Контрактовой площади Киева.

В апреле 2025 инсталляция была меморализована в экспозиции Музея войны, вблизи постамента Родина-Мать.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова получил три награды от MMR за коммуникационные кампании.