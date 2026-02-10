ДТЭК первым в Украине получил сжиженный газ из США через 'Вертикальный коридор', – Пайетт

Бывший заместитель государственного секретаря США Джеффри Пайетт заявил, что компания ДТЭК первой в Украине получила сжиженный газ из США через "Вертикальный коридор".

Об этом он заявил во время своего выступления перед Конгрессом США.

"ДТЭК стала первой украинской компанией, которая получила американский СПГ через "Вертикальный коридор". Американский СПГ прибыл в греческий терминал Ревитуса, откуда был перевезен в подземное хранилище в Украине", – рассказал он.

Пает добавил, что это является свидетельством того, что Европа никогда не будет зависимой от ненадежных российских энергоресурсов.

Напомним, в конце 2025 года ДТЭК Рината Ахметова впервые импортировал в Украину партию американского сжиженного природного газа через литовский терминал в Клайпеде.

"Вертикальный газовый коридор" – это инициатива, объединяющая усилия нескольких стран Евросоюза для реализации общего транзитного продукта и увеличения диверсифицированных объемов газа для региона центральной и восточной ЕС.