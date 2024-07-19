ДТЭК назвали одним из лучших работодателей Украины в 2024 году – рейтинг

Компания ДТЭК вошла в топ-3 лучших работодателей Украины по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги самых больших".

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"Победители – признанные отраслевые лидеры. Эти компании не просто занимаются рабочими местами, а создают настоящие места силы", – пишут авторы рейтинга.

Согласно рейтингу, ДТЭК занял наивысшую позицию среди энергетических компаний Украины и №2 среди рейтинговавшихся 50 компаний.

Кроме того, ДТЭК получил награду в номинации "Лучшая программа по адаптации ветеранов".

Также в рейтинг вошли Новая почта, Kernel, Киевстар, Метинвест, Филипп Моррис, ПУМБ и другие. Напомним, в ДТЭК создали программу медицинского страхования ветеранов "Ветеран+". В рамках этой страховки увеличили годовую страховую сумму на дополнительное покрытие диагностики, реабилитации и медикаментов.