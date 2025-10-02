ДТЭК инвестировал 5 млрд грн в угледобычу для более надежного прохождения зимы

С января по сентябрь 2025 года компания ДТЭК инвестировала почти 5 млрд грн в угледобычу для более надежного прохождения следующего отопительного сезона.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В январе – августе 2025 года ДТЭК Энерго направил на развитие угольных предприятий 4,9 млрд грн, что позволило поддерживать производственные мощности и внедрять современные технологии. Всего с начала полномасштабной войны инвестиции компании в поддержку шахт, ремонт и модернизацию оборудования, а также в мероприятия по повышению безопасности персонала составили почти 23 млрд грн", – говорится в нем.

Отмечается, с начала года было введено в эксплуатацию 14 новых угольных лав, что позволяет поддерживать необходимый объем добычи топлива для тепловой генерации Украины.

"Несмотря на военные риски, наши люди ежедневно выполняют работу, которая обеспечивает свет и тепло в домах миллионов украинцев. Мы продолжаем инвестировать в восстановление генерирующих мощностей, в угольные предприятия, ведь наша главная цель накануне начала нового отопительного периода – сохранить надежность тепловой генерации и энергосистемы в целом", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Кроме того, с начала года угольные предприятия ДТЭК уплатили в бюджеты всех уровней более 9,7 млрд грн.

Напомним, за шесть месяцев 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в украинскую угледобычу почти 3 млрд грн.