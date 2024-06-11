ДТЭК Ахметова договорился с французской Schneider Electric о сотрудничестве для повышения устойчивости украинской энергосистемы

Компания Schneider Electric (Франция) и группа ДТЭК подписали проходящий в Берлине Меморандум о взаимопонимании накануне Ukrainian Recovery Conference, сообщили в компании Рината Ахметова.

Партнерство направлено на реализацию в Украине проектов, которые будут повышать энергоэффективность, обеспечивать надежность поставок и содействовать постоянному использованию энергоресурсов на всей территории страны.

"Schneider Electric был нашим надежным партнером в течение двух сложных для Украины и украинской энергетики лет. Сегодня это партнерство является значительным шагом вперед в нашей миссии по трансформации энергетической отрасли Украины. Объединив наши ресурсы и экспертизу, мы готовы внедрять самые современные решения, которые не только удовлетворят неотложные потребности энергетического сектора, но и обеспечат его устойчивость и стабильность в будущем", – цитирует пресс-служба Максима Тимченко, генерального директора ДТЭК.

Schneider Electric стала одной из первых компаний, отозвавшейся на призыв ДТЭК о поддержке после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Компания оперативно посылала электрооборудование в регионы, требующие быстрого восстановления электроснабжения. Был передан ряд средне- и низковольтного оборудования для облегчения ремонта, обслуживания и дистанционного мониторинга критически важной энергетической инфраструктуры.

Учитывая критическую ситуацию, в которой сейчас оказалась энергетическая система Украины, стороны сосредоточятся на сотрудничестве по ряду направлений. В частности, речь идет об ускорении восстановления разрушенных объектов энергетики, внедрении систем накопления энергии и модернизации электросетей Украины.