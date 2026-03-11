Дрежбюджет получил 72 млн грн благодаря лицензиям 'ПлейСити' на выпуск и проведение лотерей

Компании "МСЛ", "УНЛ" и "Патриот" получили лицензии на выпуск и проведение лотерей. Каждая компания перечислила в государственный бюджет по ₴24,2 млн лицензионного платежа.

Видео дня

Об этом сообщило государственное агентство "ПлейСити".

Что означает уплата лицензий

Более десяти лет этот сектор экономики фактически работал без лицензий и эффективной государственной регуляции. Теперь деятельность операторов регулируют в рамках новых лицензионных условий.

С момента выдачи лицензий рынок функционирует по лицензионным требованиям, принятым правительством в прошлом году. Также идет подготовка комплексных изменений в профильный закон о лотереях. Они должны обновить саму модель доступа на рынок, формат лицензирования и государственного контроля.

Какие правила начинают действовать

Новые лицензионные условия предусматривают:

обязательную электронную отчетность в PlayCity;

контроль объемов продаж и выплат в режиме реального времени;

уникальный QR-код для каждого лотерейного билета и терминала.

Это обеспечивает постоянный государственный надзор за деятельностью операторов и уменьшает риски манипуляций с продажей билетов и выплатами выигрышей.

Что это меняет

Для граждан это означает возможность проверить легальность точки продажи, прозрачность процедуры проведения лотереи и иметь гарантии получения выигрышей и действительности купленного билета.

Для государства – прогнозируемые лицензионные поступления, возвращение контроля над сегментом и уменьшение доли "теневых" практик.

Переходный этап

Лицензии выданы на период военного положения и один год после его завершения, но не менее чем на три года, – вместо десяти лет, предусмотренных профильным законом. Такой срок позволяет не фиксировать действующую модель на десятилетия.

В то же время Минцифра в консультации с PlayCity готовит изменения в законодательство, которые должны устранить барьеры входа на рынок иностранным операторам и создать условия для полноценной конкурентной модели в индустрии.

Министерство предлагает изменить механизм получения лицензии – вместо конкурса ввести электронный аукцион, где право на работу получает участник, который предложит самую высокую цену.

Также предлагается:

убрать из законодательства термин "государственная лотерея" и норму о "государственной монополии", закрепив роль государства как регулятора, а не формального "владельца" продукта;

четко разграничить лотереи и азартные игры, чтобы исключить использование лотерей как прикрытие для букмекерской деятельности или казино-механик;

запретить лотереи типа "тото", которые по своей природе максимально приближены к букмекерству;

запретить использование игорного оборудования или казиноподобного оформления в лотереях.

Все эти изменения в профильном законе должны сделать процедуру лицензирования прозрачной и конкурентной.