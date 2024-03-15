Достойные условия труда, помощь ветеранам и социальная ответственность: 'AB InBev Efes Украина' попала в ТОП лучших работодателей

Компания "AB InBev Efes Украина" получила номинацию "Ответственный работодатель" в специальном рейтинге издания OBOZ.UA.

"AB InBev Efes Украина" – это совместное предприятие крупнейшего в мире пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev и мощнейшей пивоваренной компании Турции Anadolu Efes.

"AB InBev Efes Украина" – один из лучших работодателей Украины, заботящийся о своих работниках, предлагая им достойную оплату труда, всестороннюю поддержку и возможности для развития. Основные приоритеты компании – благополучие, рост и безопасность сотрудников.

"AB InBev Efes Украина" имеет внутреннюю систему обучения, в рамках которой проходят разнообразные онлайн- и офлайн-тренинги. Кроме того, сотрудники могут пройти специализированное внешнее обучение.

Для своих сотрудников компания гарантирует мощный соцпакет, включая финансирование питания, медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и страхование жизни.

"Забота о сотрудниках на всех уровнях: с начала полномасштабного вторжения мы поддерживали коллег финансово, не только выплачивая заработную плату в полном объеме, но и оплачивая им и их семьям жилье на релокированных территориях", – отмечает Марьяна Кошарновская, Senior People Business Partner "AB InBev Efes Украина".

В компании поддерживают ветеранов и мобилизованных работников. В частности, предоставляют мобилизованным работникам полную гарантию сохранения среднего заработка в виде ежемесячной материальной помощи, а также всех льгот и компенсаций, включая страхование.

Компания развивает свой бизнес исходя из принципов корпоративной социальной ответственности.

С момента начала полномасштабного вторжения "AB InBev Efes Украина" всячески способствует поддержке украинских общин, в которых есть производственные мощности компании: Черниговщина, Харьковщина, Николаевщина.

В сотрудничестве с благотворительными фондами компания предоставляла чистую питьевую воду населению деоккупированных территорий и приближенных к линии боевых действий территорий. Более 5 млн банок питьевой воды были распространены среди общин Черниговщины, Киевщины, Харьковщины, Донецкой области, Николаевщины, Херсонщины, а также других регионов, принимающих ВПЛ.