'Досталась в наследство от деда': на OLX продают 'ядерку' за 2 млн грн

На украинской платформе онлайн-объявлений OLX опубликовали сообщение о якобы продаже "ядерного оружия". Автор публикации отметил, что "ядерку" ему оставил "по наследству" дедушка.

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Объявление было обнародовано 1 апреля. Стоимость ракетного комплекса заявлена в 2 миллиона гривен.

Указано также и местонахождение "ядерки" – населенный пункт Карнауховка, Днепропетровская область.

"Продам ядерку, досталась по наследству от деда, установка полностью исправна, не ходу. Не бита, не крашена. Ждет, когда запустят на московитов. Самовывоз, продажа по техпаспорту. Цена 2000000", – говорится в сообщении.

Автор объявления также указал характеристики "ядерки":

– год выпуска – 1970;

– состояние – новое;

– пробег – 2 000 км;

– тип привода – полный;

– топливо – дизель.

На фото, которым проиллюстрировано объявление, вероятно, изображен российский ракетный комплекс стратегического назначения РТ-2ПМ2 "Тополь-М". Он был разработан в конце 1980-х - начале 1990-х годов на базе комплекса РТ-2ПМ "Тополь".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы все страны в мире отказались от ядерного оружия. Он сказал, что уже говорил об этом с РФ во время прошедшего президентского срока, а также с главой КНР Си Цзиньпином.

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