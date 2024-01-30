Дорожает каждый день: банки и НБУ заметно переписали курс доллара
Наличный курс доллара в Украине снова подрос. Так, утром во вторник, 30 января, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 37,8/38,34 грн (покупка/продажа). В покупке этот курс сразу на 10 копеек превышает вчерашний показатель, хотя в продаже цена поднялась лишь на копейку. Официальный курс тем временем тоже поднялся на 10 копеек.
А вот за неделю, с прошлого вторника, подорожание наличного доллара в покупке достигло уже 25 копеек, в продаже – 19 копеек. Об этом свидетельствуют данные профильного портала, согласно которым "бакс" непрерывно дорожает с пятницы, 26 января.
Национальный банк Украины (НБУ) тоже ощутимо повысил официальный курс доллара. На 30 января стоимость американской валюты установлена на уровне 37,88 грн:
- на 10 копеек выше курса, действовавшего в понедельник, 29 января;
- на 43 копейки дороже, чем неделю назад;
- все равно на 34 коп. ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января).
Курс валют сегодня: где выгоднее осуществлять обмен доллар-гривня 30 января
Среди крупнейших коммерческих банков 30 января дешевле всего продают доллары Райффайзен Банк и государственный Укргазбанк – по 38,2 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк), ПУМБе и ОТП Банке – по 38,4 грн/долл.
Покупает доллары по самой низкой цене "Универсал" – за 37,3 грн. А выгоднее всего продавать валюту 30 января в государственном Сенс Банке (по 37,85 грн за долл.).
На черном рынке, т.е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара практически сравнялся с банковским в продаже, но остается заметно дороже в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 30 января предлагают по цене 38,25/38,33 грн (покупка/продажа).
До конца текущей рабочей недели (29 января – 2 февраля) украинские банки и обменники могут заметно изменить курс наличного доллара, причем неравномерно – снизить в покупке и повысить в продаже. Так, по прогнозам, стоимость валюты в обменниках будет находится в диапазоне 37,4-38,7 грн (с учетом как курса в покупке, так и курса в продаже).
Большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота" со спредом (разницей между курсом продажи и покупки) в пределах 20-30 копеек. Однако клиентам следует учитывать, что в районах с низкой конкуренцией между обменниками спред може расширяться и до 1 грн.
В феврале наличный курс доллара в Украине будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,5 до 39,5 грн. Не исключается удешевление валюты в покупке, но удорожание в продаже.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. "Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – подчеркивал Николайчук.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!