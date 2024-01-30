Дорожает каждый день: банки и НБУ заметно переписали курс доллара

Наличный курс доллара в Украине снова подрос. Так, утром во вторник, 30 января, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 37,8/38,34 грн (покупка/продажа). В покупке этот курс сразу на 10 копеек превышает вчерашний показатель, хотя в продаже цена поднялась лишь на копейку. Официальный курс тем временем тоже поднялся на 10 копеек.

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А вот за неделю, с прошлого вторника, подорожание наличного доллара в покупке достигло уже 25 копеек, в продаже – 19 копеек. Об этом свидетельствуют данные профильного портала, согласно которым "бакс" непрерывно дорожает с пятницы, 26 января.

Национальный банк Украины (НБУ) тоже ощутимо повысил официальный курс доллара. На 30 января стоимость американской валюты установлена на уровне 37,88 грн:

на 10 копеек выше курса, действовавшего в понедельник, 29 января;

на 43 копейки дороже, чем неделю назад;

все равно на 34 коп. ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января).

Курс валют сегодня: где выгоднее осуществлять обмен доллар-гривня 30 января

Среди крупнейших коммерческих банков 30 января дешевле всего продают доллары Райффайзен Банк и государственный Укргазбанк – по 38,2 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк), ПУМБе и ОТП Банке – по 38,4 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене "Универсал" – за 37,3 грн. А выгоднее всего продавать валюту 30 января в государственном Сенс Банке (по 37,85 грн за долл.).

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 37,65 38,25 Ощадбанк 37,8 38,35 ПУМБ 37,8 38,4 Сенс Банк 37,85 38,3 Универсал Банк 37,3 38,4 Укрсиббанк 37,65 38,25 Райффайзен Банк 37,65 38,2 Укргазбанк 37,55 38,2 Укрэксимбанк 37,6 38,3 OTP Bank 37,7 38,4

Курс доллара в этой таблице может отличаться от фактических цен на валюту в кассах банков – там могут устанавливать дополнительные комиссии. Поэтому, чтобы узнать точный курс, следует обратиться в конкретный банк. Данные: minfin.com.ua

На черном рынке, т.е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара практически сравнялся с банковским в продаже, но остается заметно дороже в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 30 января предлагают по цене 38,25/38,33 грн (покупка/продажа).

До конца текущей рабочей недели (29 января – 2 февраля) украинские банки и обменники могут заметно изменить курс наличного доллара, причем неравномерно – снизить в покупке и повысить в продаже. Так, по прогнозам, стоимость валюты в обменниках будет находится в диапазоне 37,4-38,7 грн (с учетом как курса в покупке, так и курса в продаже).

Большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота" со спредом (разницей между курсом продажи и покупки) в пределах 20-30 копеек. Однако клиентам следует учитывать, что в районах с низкой конкуренцией между обменниками спред може расширяться и до 1 грн.

В феврале наличный курс доллара в Украине будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,5 до 39,5 грн. Не исключается удешевление валюты в покупке, но удорожание в продаже.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. "Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – подчеркивал Николайчук.

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