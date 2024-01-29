Украинцам рассказали, что будет с долларом в обменниках: чего ожидать в ближайшие дни

До конца текущей рабочей недели (29 января – 2 февраля) украинские банки и обменники могут заметно изменить курс наличного доллара. При чем, неравномерно: снизить в покупке и повысить в продаже. Так, по прогнозом, стоимость валюты в обменниках будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,4 до 38,7 грн. Вечером же 29 января там покупают доллар в среднем по 38,25 грн, а продают по 38,33 грн.

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О возможных изменениях сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: в банках курс ожидается на уровне от 37,3 до 38,8 грн. Сегодня вечером же они выставили его на среднем уровне 37,8/38,3 грн (покупка/продажа).

Что будет происходить в обменниках

При этом аналитик отметил: большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота" со спредом (разность между лучшими ценами заявок на продажу и покупку в один и тот же момент времени) в пределах 20-30 копеек. В то же время, подчеркивается, в районах с низкой конкуренцией между обменниками часть точек будет расширять спред до 1 гривны.

Кроме того, не исключено, что "собственники обменников будут периодически пытаться сыграть "на повышение". Т.е., купить в настоящее время с целью продать в будущем по более высокой цене. Как объяснил аналитик, к этому их могут подтолкнуть:

рост котировок в конце прошлой недели ;

"определенное настроение рынка на потенциальное продолжение роста межбанка".

Что сделал с курсом НБУ

В то же время, Нацбанк определил на 30 января официальный курс доллара в 37,88 грн. Что на 10 коп. превышает текщий.

Впрочем, этот курс все равно не дотягивает сразу 34 коп. до исторического курса, зафиксированного 10 января. Тогда он составил 38,22 грн.

Тем не менее, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Что будет с курсом в феврале

Тем временем, в банковском секторе ожидают, что в феврале наличный курс доллара в Украине будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,5 до 39,5 грн. Вечером же 27 января банки покупают доллар в среднем по 37,9 грн, а продают по 38,35 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке, но удорожание в продаже.

При этом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в зависимости от текущих обстоятельств, курсы продаж на наличном рынке будут существенно разными. Так:

в банках они будут выше курса покупки до 0,6 грн;

"в обменных пунктах эта разница может время от времени достигать 1 грн и более".

"Кроме того, важным для валютного рынка будет и то, что наличный рынок будет подстраиваться под ситуацию на межбанке, а разница между безналичным и наличным курсами вероятнее всего не превысит 0,5-1 грн. При этом курсы покупки на наличном рынке будут конкурировать между собой: например, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет достаточно незначительной – на уровне 0,1-0,2 грн", – отметил Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

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