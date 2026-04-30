Дом за 5 дней: как контакт-центр Sense Bank воплотил мечту о собственном жилье в реальность

Ипотечная сделка за 5 дней обычно звучит как исключение из правил. Особенно во время войны, когда даже стандартные процессы растягиваются во времени, а любая неточность в документах может остановить сделку. Впрочем, редакции OBOZ.UA удалось найти кейс, который доказывает: даже в таких условиях скорость может давать результат, если процессом управляют системно.

Собственный дом во время войны — это уже не просто вопрос комфорта. Для многих украинцев это об ощущении опоры, о решении строить жизнь здесь и сейчас, даже несмотря на неопределенность. Иногда к этому решению подталкивают не обстоятельства, а очень личные новости, которые меняют приоритеты буквально за несколько дней.

Именно так произошло с Тимофеем и Ириной. Он — военнослужащий родом из Херсона, она — киевлянка, которая привыкла к темпу большого города. Долгое время их история с собственным жильем была типичной: "еще не сейчас", "позже", "когда будет больше определенности", "еще успеем". Они просматривали варианты, обсуждали планировку, иногда даже представляли, как могли бы обустроить пространство, но решение постоянно откладывали.

Перелом произошел почти одновременно с двух сторон. Сначала Ирина узнала, что беременна. А буквально через несколько недель появился дом, который сразу "зашел" — по ощущениям, планировке и свету. То, что еще вчера было абстрактной мечтой, очень быстро стало конкретной задачей: нужен дом — и желательно без отложений.

Впрочем, вместе с этим появилось и новое ограничение — время. Продавец дома не был готов ждать: он настаивал на быстром закрытии сделки, параллельно общался с другими покупателями, и любая пауза могла стоить семье этого варианта. В результате перед ними встала задача, которая в рыночных условиях выглядит почти нереальной — пройти полный цикл ипотечной сделки за пять дней.

Речь шла не только о подаче заявки, а обо всем процессе: оценку недвижимости, проверку документов, кредитное решение и подписание договоров. Если клиент на старте подает все корректные документы, оценка ВТО и анализ платежеспособности заемщика могут быть выполнены в такие сроки — это соответствует стандартам банка, объяснили нам эксперты.

По рекомендации риелтора клиенты обратились в Sense Bank. Уже первый контакт показал, что процесс будет организован иначе. Вместо классической консультации команда сразу выстроила четкую логику действий, где каждый этап переходил в следующий без задержек.

Контакт-центр фактически стал единственной точкой управления процессом. Специалисты взяли на себя координацию всех этапов и взаимодействие между клиентами, продавцом и внутренними подразделениями банка. Часть процессов анализа кредитной заявки происходила параллельно, что позволяет принимать кредитное решение в срок до двух банковских дней.

Процесс принятия кредитного решения происходил в дистанционном формате — путем получения электронных документов и проведения онлайн-коммуникации. Важную роль сыграл и расширенный график работы: команда была на связи ежедневно с 9:00 до 21:00, включая выходные, что позволяло оперативно двигаться вперед без пауз.

В то же время этот кейс не был "простым". Уже на этапе проверки недвижимости банк обнаружил фактор, который мог остановить сделку на этапе выдачи кредита при ее удостоверении у нотариуса. В государственном реестре вещных прав были зафиксированы несоответствия по параметрам объекта приобретения. В подобных случаях оформление ипотеки становится невозможным, а сделка откладывается.

Вместо того чтобы поставить процесс "на паузу", команда действовала быстро. Клиентов и продавца сразу проинформировали о риске, после чего продавец в сжатые сроки привел документы в соответствие. В это время банк не останавливал рассмотрение заявки, что позволило не потерять темп и остаться в пределах дедлайна.

Отдельную роль сыграла и вовлеченность самих клиентов. Несмотря на службу, Тимофей оперативно отвечал на запросы, а Ирина фактически вела весь процесс на месте — от коммуникации с продавцом до согласования деталей. Все подтверждения поступали максимально быстро, что позволило избежать задержек и сохранить непрерывность процесса.

После формирования пакета документов кредитное решение было принято в течение одного дня. При этом все необходимые проверки были проведены в полном объеме. Финальный этап сделки прошел без задержек, и уже через пять дней от первого обращения семья завершила оформление ипотеки.

Сейчас Ирина признается, что до сих пор постепенно "догоняет" эти события. Еще совсем недавно они только обсуждали варианты и представляли будущий дом, а сегодня это уже реальное пространство, в котором она мысленно планирует детскую комнату и продумывает, как обустроить быт до появления малыша.

Эта история — не о случайности. За быстрым результатом стоят не только процессы или технологии, а прежде всего люди — команда, которая понимает продукт, быстро ориентируется в нестандартных ситуациях и не перекладывает ответственность, а берет ее на себя. Именно такая слаженная работа позволяет превратить ограниченное время из риска в возможность.

В то же время даже при такой организации процесса клиентам стоит заранее подготовиться к оформлению ипотеки, чтобы избежать задержек. Поэтому дадим несколько рекомендаций:

Обязательно проверяйте документы: они должны быть актуальными и соответствовать требованиям, в частности относительно регистрации и обновления фото в паспорте.

Если клиент имеет статус ВПЛ, справка должна быть действительной.

Жилье должно соответствовать требованиям банка: до 3 лет или до 20 лет для ВПЛ, с корректно указанной датой ввода в эксплуатацию.

Важно, чтобы адрес во всех документах и выписках полностью совпадал и соответствовал действительности.

Если в семье есть несовершеннолетние дети, они должны быть зарегистрированы вместе с одним из родителей на территории Украины.

Для военнослужащих может понадобиться подтверждение статуса — контракт или военный билет.

Объект недвижимости должен быть юридически "чистым" — без обременений, арестов или долгов, при этом проверку в государственных реестрах банк осуществляет самостоятельно.

Банк проверяет не только клиента, но и его супругов, в частности о наличии имущества и обременений.

Кредитная история должна быть положительной: наличие просрочек или невыполненных обязательств может повлиять на решение.

Практика показывает: даже в непростых условиях большие жизненные решения иногда происходят очень быстро — когда для этого сходятся и правильный момент, и правильно организованный процесс.

