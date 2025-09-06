Долговой кризис на рынке электроэнергии: более 100 млрд грн задолженности — Харченко

Системные долги на рынке электроэнергии превышают 100 млрд грн, и при таких условиях долги населения в размере около 10 млрд грн являются лишь индикатором общей болезни рынка.

Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Я думаю, что это, скорее, проблемы, связанные с общим хаосом и неразберихой, и абсолютно неприемлемой ситуацией в целом на рынке электроэнергии. Это же, знаешь, 10 миллиардов долгов населения на общем долге на рынке электроэнергии, если его посмотреть, там за 100 миллиардов. Всех-всех. Там распределительные компании имеют свои долги, "Укрэнерго" имеет свои долги, каждая генерирующая компания имеет свои долги, и все это вместе складывается в гигантские цифры. Это же четкий признак, что ситуация нездоровая", – сказал Харченко.

Он подчеркнул, что проблема не ограничивается только неуплатой бытовых потребителей.

"Я не думаю, что все эти 10 миллиардов это какие-то злые люди потребили в свою квартиру электричество и сбежали не заплатили. Тем более, что распределительные компании квартиры отключают, извини, на раз. Законно, незаконно там такая история, отрезали случайно что-то, заплатите. Поэтому, честно, для меня это опять таки еще один индикатор того, что у нас в рынке электроэнергии все в целом не очень хорошо, мягко говоря", – считает эксперт.

По его мнению, решить проблему можно только комплексно.

"Смотри, он есть, но он неспособен к решению на уровне, знаешь, проблему нельзя решить на уровне, где она возникла. Нельзя решить проблему долгов населения на уровне решения проблемы только долгов населения. Надо решать общую ситуацию по рынку", – объяснил Харченко.

По словам Харченко, без перехода на рыночные цены и внедрения адресной поддержки населения решить долговой кризис невозможно.

"Вот пока ты все это вместе не сложишь в корзину, у тебя эта корзина не сложится. Вот что бы ты ни делал с долгами населения, пока они искусственно занижены, по сути не на адресной субсидии, а так размазали всем дали, решить эту отдельную проблему не удастся. Просто инструментов нет", – сказал он.

Ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заявил, что инвесторы ожидают от государства разработку четкого плана со сроками погашения долгов за электроэнергию, произведенную еще в 2022 году.