Долговой кризис и прайс-кэпы тормозят развитие энергорынка, – Калинов

Долговой кризис и искусственные регуляторные барьеры на рынке электроэнергии остаются ключевыми барьерами для восстановления и инвестиций в украинскую энергетику.

Об этом заявил технический директор НПП "ЭНЕРГО-ПЛЮС" Андрей Калинов.

По его словам, Украина сейчас переживает "самое сложное испытание в истории своей энергосистемы".

"Российские атаки, дефицит мощностей, необходимость восстановления и декарбонизации создают беспрецедентные вызовы. Но одновременно возникает и уникальное окно возможностей", – подчеркнул Калинов.

В то же время эксперт отметил, что без решения критических проблем ни одна реформа энергорынка не будет полноценной.

"Следует признать, что реформа энергетики не может состояться без решения критических проблем, а именно: хронического недоинвестирования в сети, их высокой аварийности и устаревшего регулирования рынка электроэнергии (в частности прайс-кепов), которое сдерживает инвестиции и интеграцию в европейский рынок", – подчеркнул он.

Калинов также обратил внимание, что следствием несбалансированной тарифной политики стали долги, которые годами накапливались перед производителями, в частности "зеленой" энергии.

"Несбалансированная тарифная политика ранее уже приводила к накоплению долгов перед производителями "зеленой" энергии", – отметил эксперт.

Ранее аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова заявила, что долговая проблема напрямую влияет на способность энергетических компаний восстанавливать инфраструктуру после российских ударов.