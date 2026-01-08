Долги в ВИЭ остаются сдерживающим фактором для развития сектора – DiXi Group

Компании возобновляемой энергетики продолжают работать и запускать новые проекты даже в условиях полномасштабной войны, однако долговая проблема в секторе ВИЭ остается одним из ключевых вызовов для его дальнейшего развития.

Об этом заявила Елена Павленко, президент аналитического центра DiXi Group.

По ее словам, именно сектор возобновляемых источников энергии демонстрирует устойчивость несмотря на сложную финансовую ситуацию на рынке, в частности из-за накопленных долгов.

"Вы знаете, даже в условиях войны компании, которые занимаются возобновляемыми источниками энергии, показывают, что можно работать, можно развивать бизнес и даже можно создавать какие-то новые проекты", – отметила Павленко.

Она отметила, что присутствие и работа ВИЭ-компаний является важной основой для будущего восстановления энергетики, несмотря на финансовые ограничения и долговые риски.

"Это помогает нам проходить эту войну с пониманием, что после завершения военных действий у нас будет на что опереться, когда мы будем восстанавливать энергетику уже на основе возобновляемых источников энергии, с батареями, с какими-то новыми решениями", – сказала она.

Павленко подчеркнула, что несмотря на сложную платежную дисциплину на энергорынке, компании не покидают Украину.

"Компании не ушли, компании остаются, компании работают. Более того, они пытаются привлечь дополнительных партнеров", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, в течение последнего года в Украине было запущено несколько новых проектов, в том числе по сохранению электроэнергии, которые имеют важное значение для балансировки энергосистемы в условиях неравномерной генерации из ВИЭ.

"За прошлый год, за этот год несколько новых проектов было запущено, в том числе были запущены проекты по сохранению электроэнергии, с батареями, которые должны помочь нам балансировать нашу энергетическую систему", – объяснила Павленко.

В то же время она отметила, что долговая ситуация в ВИЭ продолжает ограничивать темпы развития и остается фоновым риском для инвесторов, даже несмотря на постепенные шаги со стороны государства.

Напомним, по словам директора Центра исследований энергетики Александр Харченко, общая сумма долгов в украинской энергетике составляет более 300 миллиардов гривен, из которых около 140 миллиардов приходится на электроэнергетику.