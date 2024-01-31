Долги украинцев за свет в 2023 году выросли более чем в два раза – СМИ

В 2023 году долги населения за потребленную электроэнергию увеличились на 7,7 млрд грн до 15 млрд грн.

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Об этом говорится в статье "Зеркало недели".

"За почти два года полномасштабной войны украинцы должны за электроэнергию 15 млрд грн. Свыше половины, или 7,7 млрд грн, – не самый плохой прошлый год. Что немаловажно, динамика ухудшается, а возможности покрывать эти долги падают", – говорится в ней.

Указывается, что задолженность распределяется не равномерно. Например, 2,2% от столичных должников сформировали 43% от общей задолженности в Киеве. В целом долги в энергетике – это круговая проблема, потому что одни неплатежи провоцируют другие.

"В результате все всем виноваты, а денег ни у кого нет", – подчеркнули в материале.

При этом ситуация с оборудованием очень сложна. В частности, энергоблоки тепловых электростанций, которые в срочном порядке ремонтировали после прошлогодних атак на энергоинфраструктуру, сейчас могут выходить в аварийные ремонты из-за степени их повреждений млрд грн.

"Решение отменить мораторий непросто, но необходимо, и введено скорее поздно, чем рано. Поставщики обещают щадящий режим, комфортные реструктуризации и коллекторов", – резюмировали в материале.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что от расчетов за свет зависит скорость возобновления энергосистемы.