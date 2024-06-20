Долги перед 'зелеными' инвесторами мешают начать быстрое возобновление энергетики, – Гончаренко

Задолженность перед инвесторами в возобновляемую энергетику мешает быстрому строительству ветровых и солнечных электростанций, чтобы уменьшить проблему отключений и усиливать энергетическую систему.

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Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко.

"Знаете, почему проблема отключений из-за российских обстрелов с нами надолго? Ибо правительство пренебрегает возможностями построить новые мощности "зеленой" энергетики. Быстрее всего можно построить только солнечные и ветровые станции", – сказал Гончаренко.

По его словам, правительство Украины должно наконец решить полностью проблему невыплат за произведенную "зеленую" электроэнергию и обеспечить наилучшие условия для инвесторов в новые электростанции ВИЭ, чтобы они строились по всей стране.

"Представьте, сколько малых и крупных инвесторов в нашей крайней брошенные на произвол судьбы судьбы и из-за этого остановили строительство новых станций. Кабмин должен немедленно прекратить этот беспредел и найти пути для выплаты долгов инвесторам", – подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что уровень задолженности перед предприятиями возобновляемой энергетики Украины составляет более 40% за 2022 год, а в текущем году уже достигает 40%.

Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает правительство найти финансовый ресурс для "Энергоатома" (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, Укрэнерго и производителями из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.