Долги на балансирующем рынке представляют угрозу для стабильности энергосистемы — Конеченков

Задолженность на балансирующем рынке электроэнергии остается одним из ключевых рисков для производителей "зеленой" электроэнергии и стабильности энергосистемы.

Об этом заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, масштаб проблемы измеряется десятками миллиардов гривен.

"Ну, в первую очередь, насколько мне известно, что сегодня перед "Укрэнерго" на уровне где-то 47 миллиардов гривен существует задолженность. И где-то 24 миллиарда "Укрэнерго" должно выплатить производителям зеленой электроэнергии", — отметил он.

Конеченков отметил, что такая взаимная задолженность создает серьезную финансовую нагрузку на рынок и непосредственно влияет на возможности компаний инвестировать в развитие генерации и поддерживать стабильную работу объектов.

В то же время, по его мнению, ситуация может быть урегулирована через законодательные изменения и пересмотр подходов к расчетам небалансов.

"Это очень сложный вопрос, но когда мы урегулируем вопрос на законодательном уровне и вернемся к той формуле, чтобы пересчитать все выплаты за небалансы, тогда, я думаю, что очень быстро будет урегулирована ситуация по долгам", — подчеркнул он.

Ранее Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) в своем обращении к председателю НКРЭКУ отметил, что долговой кризис на балансирующем рынке лишает энергетику средств на восстановление.