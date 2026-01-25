Задолженность государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии остается значительной, несмотря на улучшение текущих расчетов.

Видео дня

Об этом заявила партнер юридической компании Altelaw&Sempra, председатель правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольга Савченко.

По ее словам, по состоянию на 1 декабря 2025 года объем задолженности остается на высоком уровне.

"По состоянию на 01.12.2025 года задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ составляла 15,56 млрд грн, что фактически коррелирует с объемом задолженности ЗАО "НЭК "Укрэнерго" перед Гарантированным покупателем", — отметила Савченко.

Вместе с тем, ключевой нерешенной проблемой, по ее словам, остается задолженность, сформированная в первый год полномасштабной войны.

"Даже после трех лет войны нерешенным остается вопрос задолженности 2022 года, уровень расчетов по которой составляет лишь 66,2%", — подчеркнула она.

Савченко объяснила, что эта проблема имеет системный характер. "Эта проблема имеет системный характер и непосредственно связана с отсутствием урегулирования вопросов покупки электрической энергии у производителей, расположенных на временно оккупированных территориях, а также с ответственностью за небалансы, которые являются взаимосвязанными", — отметила эксперт.

По ее словам, наличие такой задолженности заставляет производителей искать защиты в судебной плоскости.

"Наличие такой задолженности фактически заставляет производителей обращаться в суд для ее взыскания", – сказала Савченко.Она добавила, что это создает дополнительную финансовую нагрузку для государственного предприятия.

"Это, в свою очередь, формирует для Гарантированного покупателя дополнительную финансовую нагрузку в виде судебного сбора, компенсации расходов на правовую помощь и исполнительного сбора в размере 10% от суммы долга", – пояснила она.

По мнению Савченко, в нынешних условиях решение этой проблемы возможно только на законодательном уровне.

"При текущем положении дел решение этой проблемы возможно исключительно через законодательные изменения. Соответствующие предложения по которым были заложены в законопроекте №13219, и рынок ожидает их принятия как элемента подтверждения государственных гарантий производителям из ВИЭ", – отметила Савченко.

Ранее Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, заявил, что долговая проблема на энергетическом рынке Украины является ключевым барьером для восстановления мощностей и привлечения инвестиций и уже переросла из отраслевой в общенациональную угрозу.