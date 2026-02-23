Долг на балансирующем рынке превысил 40 млрд грн, – Мартынюк

Долг на балансирующем рынке электроэнергии превысил 40 млрд грн и продолжает расти примерно на 1 млрд грн ежемесячно. Из-за этого производители вынуждены ждать оплату за отпущенную электроэнергию больше года.

Об этом заявил начальник департамента стратегического планирования и аналитики НЭК "Укрэнерго" Александр Мартынюк.

"Задолженность на балансирующем рынке сейчас превышает 40 миллиардов гривен и продолжает расти со скоростью плюс минус миллиард в месяц. Это приводит к тому, что производитель получает плату за отпущенную энергию с лагом в 16 месяцев", – отметил Александр Мартынюк.

По его словам, такая ситуация создает серьезное финансовое давление на генерацию и ограничивает ликвидность компаний. Естественным способом уменьшить риски является активная продажа электроэнергии на других сегментах рынка – по двусторонним договорам или на рынке "на сутки вперед" (РСВ), где расчеты происходят быстрее.

Впрочем, пока долг на балансирующем рынке продолжает расти, проблемы платежной дисциплины остаются одними из ключевых вызовов для стабильности энергосистемы.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины заявила, что кризис на балансирующем рынке электроэнергии уже напрямую бьет по генерирующим предприятиям и ставит под угрозу стабильность энергосистемы в условиях войны.