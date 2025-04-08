До войны промышленность обеспечивала две трети ВВП, и сейчас остается опорой украинской экономики – 'Метинвест'

До 2022 года промышленность обеспечивала две трети ВВП, и сейчас, несмотря на всеобщее падение, именно промышленность остается опорой, которая поддерживает смежные отрасли и держит всю экономику. После открытия морских и логистических изменений промышленность продолжает жить и наращивать экспорт. Поэтому сейчас очень важно сохранить производственные мощности, чтобы иметь потенциал для быстрого обновления после победы. Такое убеждение выразил директор департамента корпоративных коммуникаций Группы "Метинвест" Олег Давыденко на прошедшем в Киеве Международном форуме PRNext.

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Он принял участие в панели "Индустриальная Украина: миф, реальность или упущенный шанс", в которой также приняли участие представители компаний Интерпайп, Новая почта, НПП "Атлон Авиа" и группы компаний "Новые Продукты".

"Победа обязательно наступит. Но готовиться к ней нужно уже сейчас, изнутри. Это значит иметь потенциал для быстрого взлета. Мы либо примем все импортное – товары, технологии, специалистов, либо сохраним собственную экономику и производственные мощности, чтобы самостоятельно производить сталь и развивать смежные отрасли", – отметил Давыденко.

В то же время он подчеркнул, что самое главное для Украины – сохранить человеческий потенциал, ведь многие уехали, многие на фронте.

Мы уже потеряли значительную часть технического, научного и производственного ресурса. Это критическое направление, на которое нужно делать ставку. Мы не можем позволить себе импортировать инженеров и технических специалистов – должны возвращать своих и любовь к профессии", – подчеркнул он.

Директор департамента корпоративных коммуникаций "Метинвест" убежден, что именно любовь к техническим специальностям открывает путь к новой индустриализации Украины.

"Это не старая советская индустрия, а современная, где IТ интегрируется в инженерные, металлургические и горные специальности, формируя обновленную промышленную основу страны. Речь идет не о металлурге, овладевшем IТ, а об IТ-специалисте, выбирающем работу в промышленности. Именно такой подход и формирует новую индустриализацию Украины", – считает он.

Также он подчеркнул, что украинский бизнес в Европе нуждается не в преференциях, а в равном доступе к ресурсам и справедливым правилам.

"Это базовые условия, которые должно обеспечить государство для развития промышленности. Однако для успеха нужно большее – эффективное взаимодействие бизнеса и государства, создание международной репутации и бренда. С другой стороны, украинский бизнес уже имеет новую бренд-характеристику – несокрушимый", – добавил он.

Напомним, ранее "Метинвест" Рината Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей Украины – за ветеранскую программу и программы переквалификации, предлагаемые вузом компании "Метинвест" Политехника. Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней.