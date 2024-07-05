Для увеличения объемов украинского экспорта необходимо возобновить работу портов Николаева – эксперты

С начала полномасштабного вторжения Николаевские порты остаются заблокированными: враг находится близко к Бужско-Днепровско-Лиманскому каналу (БГЛК) на захваченной Кинбурнской косе, и контролирует выход в море. Эти порты готовы возобновить работу: это удешевит логистику для украинских экспортеров и увеличит объемы экспорта, а соответственно и поступлений в бюджет. Но для этого необходимо обеспечить безопасность судов, пишет ЦТС.

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"Если говорить о том, почему важно восстановление полноценной работы Николаевских портов, то на первый план участники рынка выносят удешевление логистики. Это, в свою очередь, увеличивает конкурентоспособность украинских экспортеров с ответным влиянием на украинскую экономику в целом", – указывают эксперты издания.

Главным образом речь идет об аграрной продукции: в 2021 году Николаевский морской порт сохранял первое место среди портов Украины по перевалке растительного масла (2,8 млн. тонн) и второе место по перевалке зерновых (12,9 млн. тонн). Сейчас зерно идет на экспорт через порты Большой Одессы, но большая часть агрологистики ориентирована именно на Николаев.

Также восстановление работы портов Николаев и Ольвия важно для экспорта металлургической продукции: в 2021 году операторы терминалов акватории Николаева тогда перевалили 1,7 млн тонн металлопроката, 1,2 млн. тонн чугуна и 5 млн. тонн руды.

"Открытие портов Николаева поможет вернуть довоенные цены перевалки с 25 до 15 долларов на тонну груза. Кроме того, судоходство на Южном Буге снимет грузы с дорог, а согласно информации Министерства инфраструктуры, каждый 1 млн тонн грузов – это миллиард экономии на содержании этих дорог. Кроме того, запуск Николаева позволит возобновить работу зерновых терминалов, а это более тысячи рабочих мест. А также – возобновить работу судостроительного кластера", – пишет издание.

Но такой сценарий реалистичен только при условии деоккупации определенных территорий Херсонской области на левом берегу Днепра силами ВСУ. Тогда суда смогут безопасно следовать БДЛК для выхода в Черное море.

"Бизнес верит в ВСУ, в то, что рано или поздно они освободят оккупированные территории, что снова сделает Николаев экспортными воротами. Но это требует усилий и времени. В то же время, участники рынка не теряют надежды и на скорейшее решение проблемы дипломатическим путем. Мы видим успехи ВСУ в Черном море и будут новые успехи. Украина увеличивает темпы производства беспилотников, уничтожающих российский флот и инфраструктуру. Черное море вообще будет внутренним", – уверены опрошенные эксперты.