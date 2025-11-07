Вынужден в 99-й раз заметить в адрес аналитиков-прогнозистов, планировщиков будущих действий, журналистов и внимательных читателей:

1. В світі крім традиційних валют є криптовалюти і ціла система обходу долара та євро.

2. Ворожою країною керують професійні розвідники, тобто в тому числі професійні дезінформатори.

3. Ніде і ніколи стільки не брешуть, як на полюванні та під час війни.

4. Тому, м'яко кажучи, раджу дуже обережно відноситись до використання для оцінок, висновків, планів і прогнозів офіційної фінансово-бюджетної статистики ворога.

Це шлях до фатальних помилок.

5. Крім того, не перебільшуйте значення бюджетної сфери – путінська РФ не припинить воювати за підкорення України навіть за умов невеликих "бюджетних труднощів" чи зростання інфляції та рівня бідності населення.

6. РФ буде воювати проти нас і після Пу.

7. Цю войну неможливо виграти економічними санкціями.

8. Потрібно створити для ворога не деякі погіршення (про які він якось наївно і незрозуміло навіщо повідомляє сам), а кілька катастроф – грошову (експортну), бюджетну, інфраструктурну, військову.

Навіяно тим, що сьогодні кілька разів довелося на фактах показувати, що, на жаль, бажане видається за дійсне.

Ми переможемо і звільнимо всі окуповані території, якщо будемо суворими реалістами...