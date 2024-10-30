Для эффективного использования новых лимитов импорта электроэнергии из ЕС необходимо пересмотреть прайс-кепы, – Омельченко

Украина получила возможность увеличить импорт электроэнергии из Европейского Союза, однако для эффективного использования этой опции необходимо срочно пересмотреть ограничения цен на рынке электроэнергии.

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Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Вчера было принято решение ENTSO-E с помощью еврокомиссара Европейского союза по энергетике, что Украине увеличат лимит импорта где-то с 1,7 ГВт до 2,1 ГВт, и плюс, возможно, еще 250 МВт – это дополнительно в режиме аварийной помощи оказывать", – отметил Омельченко.

По его словам, это дает Украине возможность импортировать около 2,3 ГВт, что эквивалентно мощности более двух атомных блоков.

Эксперт подчеркнул, что препятствием для использования этой возможности есть вопросы прайс-кепов.

"Когда цена электрической энергии в Европейском союзе выше, чем в Украине, а так часто бывает, тогда просто коммерчески невыгодно использовать этот импорт, никто в убыток себе работать не будет. Поэтому для того, чтобы воспользоваться этой импортной опцией, необходимо срочно пересмотреть прайс- кепы", – объяснил Омельченко.

По мнению эксперта, если не пройдет пересмотр ценовых ограничений, Украина может столкнуться с ситуацией, когда при большом дефиците электроэнергии невозможно будет ее импортировать. А это, в свою очередь, может привести к плановым отключениям.

Ранее в общественной организации Первый энергетический совет (ТЭР) заявил, что отмена или существенное ослабление ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит полноценно использовать возможности на импорт электроэнергии в Украину.