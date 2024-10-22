Для эффективного импорта электроэнергии из ЕС необходимо урегулировать вопросы прайс-кепов, – Омельченко

У Украины есть значительный потенциал для импорта электроэнергии из Европейского Союза, но для его полной реализации необходимо усовершенствовать модель рынка электроэнергии и пересмотреть подходы к определению предельных цен (прайс-кепов).

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Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Общественное.Киев".

"На сегодняшний день у нас квота составляет за импортом из Европейского Союза 1,7 гигаватта. Это, ну почти, два атомных блока. Это значительно, это потребление такого города, как Киев и Харьков вместе взятых", – отметил Омельченко.

Он подчеркнул, что это очень большая мощность, которую Украина должна использовать. В этом контексте эксперт отметил необходимость изменить подходы к определению прайс-кепов.

"Если это не будет сделано, ... из-за коммерческой невыгодности этой операции может сложиться такая ситуация, когда люди будут сидеть без света и будут возможности импорта, но он не будет поступать из-за коммерческих проблем", – предупредил Омельченко.

Ранее ряд украинских поставщиков электроэнергии в письмах НКРЭКУ отметил необходимость отмены предельных цен на рынке электроэнергии.