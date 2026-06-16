Дело олигарха Жеваго и одного из крупнейших предприятий Украины дошло до суда: подробности

В Украине в суд был направлен обвинительный акт в отношении владельца группы "Финансы и кредит", подсанкционного бизнесмена Константина Жеваго. Его обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды бывшему главе и судьям Верховного Суда за принятие решения в его пользу по делу Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК) – одного из крупнейших предприятий Украины.

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Об этом 16 июня сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Комбинат также является одним из крупнейших в мире. Он занимается добычей, переработкой и экспортом железной руды за пределы Украины и уплачивает рентную плату за пользование месторождением железных руд.

Как развивалось дело Полтавского ГОКа

В 2002 году Жвеваго приобрел 40,19% акций Полтавского ГОКа у четырех компаний. Спустя 18 лет бывшие акционеры обжаловали договор в суде:

суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска;

в 2022 году апелляционный суд признал договор недействительным.

Именно после этого, по версии следствия, возник риск потери контроля над активом. Поэтому, согласно материалам НАБУ и САП, в марте-апреле 2023 года бизнесмен через посредника передал 2,7 млн долларов адвокату, связанному с так называемым бэк-офисом Верховного Суда. Эти средства, по версии следствия, предназначались для бывшего председателя суда Всеволода Князева и отдельных судей Верховного Суда.

15 мая 2023 года НАБУ и САП задержали Князева и адвоката во время получения второго транша взятки – 450 тыс. долларов. В июле 2023 года Жеваго было предъявлено подозрение. В сентябре 2025 года подозрение было предъявлено посреднику.

В октябре 2025 года Апелляционная палата ВАКС разрешила проведение специального досудебного расследования в отношении бизнесмена. В мае 2026 года обвинительный акт в отношении посредника уже был передан в суд. Теперь заочно будут судить и самого Жеваго.

Жеваго, напомним, сбежал из Украины. По данным следствия, он находится во Франции. В феврале 2025 года СНБО официально ввел пожизненные санкции против Жеваго.

Кроме того, в мае 2026 года судьи Верховного Суда получили новые подозрения по делу Жеваго и Князева. По данным медиа и активистов, речь может идти, в частности, о следующих судьях:

Жанна Еленина – с мая 2019 года является судьей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда. Переизбрана на эту должность в 2022 году. В 2010-2019 годах работала судьей в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Входила в коллегию из 18 судей Большой Палаты, рассматривавшую дело об акциях Полтавского ГОКа, за решение по которому некоторые судьи якобы получили взятку;

– с мая 2019 года является судьей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда. Переизбрана на эту должность в 2022 году. В 2010-2019 годах работала судьей в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Входила в коллегию из 18 судей Большой Палаты, рассматривавшую дело об акциях Полтавского ГОКа, за решение по которому некоторые судьи якобы получили взятку; Ирина Григорьева – судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда с 2017 года. В 2023 году у нее проводились обыски по делу Князева;

– судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда с 2017 года. В 2023 году у нее проводились обыски по делу Князева; Игоря Железного – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда с 2019 года. По данным Общественного совета добропорядочности, причастен к принятию сомнительных решений, а также у него было имущество сомнительного происхождения;

– судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда с 2019 года. По данным Общественного совета добропорядочности, причастен к принятию сомнительных решений, а также у него было имущество сомнительного происхождения; бывший судья Верховного Суда в Кассационном административном суде Александр Прокопенко – уволен в 2024 году. Собрание судей КАС ВС дважды избирало его в состав Большой Палаты ВС. По данным Dejure, в прошлом он злоупотребил служебным положением для удовлетворения личных нужд, в частности, приватизировал служебное жилье. Также в 2014 году, по данным журналистов, он приобрел дорогой автомобиль по подозрительно низкой цене.

Кроме того, к делу могут быть причастны бывшие судьи Верховного суда Сергей Стороженко (на тот момент судья Кассационного уголовного суда ВС), Лариса Мороз (бывшая судья Кассационного административного суда ВС), Александр Золотников (бывший судья Кассационного административного суда ВС) и Татьяна Матиек (бывшая судья Кассационного уголовного суда ВС). Все они подали в отставку в мае 2023 года.

Это также не первое судебное разбирательство, связанное с Полтавским ГОК. Ранее БЭБ передавало в суд дело об уклонении от уплаты налогов в крупных размерах (1,7 млрд грн) и внесении ложных данных в официальные документы. А в 2023 году сообщалось о других подозрениях, связанных с деятельностью предприятия и возможными убытками почти на 400 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в рамках международного сотрудничества во Франции следователи Бюро вручили уведомление о подозрении беглому олигарху Жеваго в другом уголовном производстве по делу о выводе 519 млн грн из банка "Финансы и Кредит".

Его допросили в качестве подозреваемого 19 марта 2026 года в Париже при участии представителей местных компетентных органов. Для этого украинская делегация в составе следователей ГБР и прокуроров ОГП прибыла в Париж в рамках выполнения запросов о международной правовой помощи.

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