Судьи Верховного Суда получили новые подозрения по делу Жеваго и Князева: что известно

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) расширили круг подозреваемых по делу масштабной коррупции в Верховном Суде. Новые подозрения получили трое действующих судей Верховного Суда и один судья в отставке. По версии следствия, они, будучи судьями Большой Палаты Верховного Суда, могли получить неправомерную выгоду за принятие решения в интересах Константина Жеваго – владельца группы "Финансы и кредит".

Видео дня

Об этом говорится в сообщении НАБУ. Кроме того, также 19 мая детективы НАБУ и прокуроры САП провели обыски в Верховном Суде в рамках этого же производства.

Следственные действия прошли по месту работы, проживания и в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного Суда. По данным медиа и активистов, речь может идти, в частности о судьях Ирине Григорьевой, Жанне Елениной и Сергее Стороженко.

В НАБУ сообщили, что речь идет о судебном споре относительно 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК). Бывшие акционеры оспаривали договор купли-продажи этих акций, заключенный еще в 2002 году. В суд они обратились через 18 лет после заключения сделки.

Сначала суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако в 2022 году апелляционный суд признал договор недействительным. Из-за сложности спора дело передали на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда.

По данным следствия, чтобы не потерять акции, Жеваго в марте-апреле 2023 года через посредника передал 2,7 млн долларов адвокату, которого следствие считает участником так называемого бэк-офиса Верховного Суда. Средства якобы предназначались бывшему председателю суда Всеволоду Князеву и судьям за принятие нужного решения.

15 мая 2023 года правоохранители разоблачили тогдашнего председателя Верховного Суда и адвоката во время получения второго транша взятки в 450 тыс. долларов. Дело экс-главы суда сейчас рассматривает Высший антикоррупционный суд.

В июле 2023 года подозрение объявили самому Константину Жеваго, а посреднику – в сентябре 2025 года. В октябре 2025-го Апелляционная палата ВАКС разрешила специальное досудебное расследование в отношении бизнесмена. В мае 2026 года обвинительный акт в отношении посредника уже передали в суд.

В НАБУ заявили, что установить причастность судей Верховного Суда удалось после получения дополнительных доказательств, которые следствие считает достаточными для привлечения их к уголовной ответственности. Впрочем, досудебное расследование продолжается, а детективы проверяют возможное участие в схеме других лиц.

При этом сам Жеваго сбежал из Украины. По данным следствия, он находится во Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в рамках международного сотрудничества во Франции следователи Бюро вручили уведомление о подозрении беглому олигарху Константину Жеваго в другом уголовном производстве по выводу 519 млн грн из банка "Финансы и Кредит".

Его допросили в качестве подозреваемого 19 марта 2026 года в Париже при участии представителей местных компетентных органов. Для этого украинская делегация в составе следователей ГБР и прокуроров ОГП прибыла в Париж в рамках выполнения запросов о международной правовой помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!