Дания выделит на восстановление Украины более $43 млн: на что пойдут деньги

Сегодня, 6 сентября, Дания объявила о предоставлении Украине нового пакета финансовой поддержки. Общая стоимость его – более 43 миллионов долларов.

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Об этом сообщает Jyllands-Posten. В издании отмечают, что впереди зима, а это значит, что помощь должна усиливаться.

Во время своего визита датский премьер-министр пообещала дополнительные 300 миллионов крон (43,1 млн долларов), которые пойдут на восстановление Украины, гуманитарную помощь и другие нужды.

"Разрушения от войны раздражают душу. Семьи потеряли свои дома. Матерям пришлось попрощаться со своими сыновьями. Слова не могут описать то, через что вам пришлось пройти", – сказала она.

Издание отмечает, что впереди Украину ждет зима, это обостряет потребности в воде, тепле и электричестве в городах, пострадавших от боевых действий.

Напомним, ранее стало известно, что США хотят передать Украине $1 млрд конфискованных активов РФ. Минюст США ищет возможности направить эти деньги нашему государству. Американское министерство юстиции нуждается в предоставлении ему Конгрессом полномочий, которые "позволят использовать изъятые средства во благо украинского народа".

А 5 сентября Германия отчиталась о новых поставках военной помощи для Украины. В нее вошла первая партия новых снарядов к зенитным установкам Gepard.