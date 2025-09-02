Дания предложила ЕС закрыть лазейку для импорта российского газа – Bloomberg

Дания, которая председательствует в Совете ЕС, стремится закрыть все имеющиеся лазейки, чтобы не дать России тайно смешивать свой газ с поставками в Европу после вступления в силу соответствующего запрета в конце 2027 года. Для этого Дания предложила государствам-членам блока способ закрыть стране-агрессору такую потенциальную возможность.

Об этом сообщил Bloomberg. Издание ссылается на соответствующий документ датского председательства.

В этом документе выражается особая обеспокоенность относительно потоков газа, которые поступают через "Турецкий поток", проходящий между Россией и Юго-Восточной Европой.

Дания предложила обязать импортеров газа предоставлять национальным органам власти доказательства того, что газ не был произведен в России.

"Природный газ, поступающий в ЕС через границы или интерконнекторы между Союзом и Россией или Беларусью, а также через интерконнектор "Странджа-2" / Малкоклар ("Турецкий поток"), считается экспортированным, прямо или косвенно, из Российской Федерации, если не предоставлено однозначных доказательств обратного", - говорится в документе.

Предложение предусматривает, что поставки российского газа по действующим контрактам сроком менее одного года будут прекращены не позднее 17 июня 2026 года, за исключением стран, не имеющих выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия. А запрет на поставки по существующим долгосрочным соглашениям вступит в силу до конца 2027-го.

Датское председательство стремится согласовать запрет российского газа среди государств-членов ЕС до октября 2025 года, после чего должно провести переговоры с Европарламентом, чтобы достичь окончательного соглашения до конца года.

Предложенные изменения демонстрируют обеспокоенность тем, что российский газ все еще может попасть на рынок ЕС после введения запрета.

ЕС хочет окончательно отказаться от российского газа

Европейский Союз намерен предложить запрет импорта российского газа до конца 2027 года, что станет важным шагом в уменьшении зависимости от России.

6 мая этого года Европейская комиссия представила перед Европейским парламентом план отказа от российского топлива.

В ЕК отметили, что Евросоюз перешел от 45% потребления газа из России в 2022 году до 13% в 2025 году.

Там отметили, что в прошлом году ЕС заплатил России 23 млрд евро за импорт энергоносителей. Это 1,8 млрд евро в месяц.

Европейская комиссия решила положить этому конец и приняла дорожную карту, которая завершит этот процесс и до конца 2027 года ЕС полностью освободится от российского газа.

Как сообщал OBOZ.UA, экспорт российского газа в Европу упал до самого низкого уровня за полвека. За январь-июль 2025 года "Газпром" экспортировал в Европу лишь 9,93 млрд кубометров газа, что является самым низким показателем с начала 1970-х годов. После потери транзита через Украину объемы поставок упали почти вдвое, и до конца года могут не превысить 17 млрд кубов.

