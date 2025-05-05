Европа отказывается от российского газа: импорт СПГ планируют запретить на несколько лет

Европейский Союз (ЕС) намерен предложить запрещение импорта российского газа до конца 2027 года, что станет важным шагом в уменьшении зависимости от России. Однако для успешной реализации этого плана ЕС необходимо найти альтернативные источники снабжения энергоносителями.

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Об этом пишет Bloomberg. После российского вторжения в Украину страны ЕС стали более активно искать способы сократить импорт газа из России.

Однако, несмотря на значительные усилия, сделать это оказалось трудно по ряду экономических и технических причин. Одним из самых больших вызовов является резкий рост поставок российского сжиженного природного газа (СПГ). Этот вид газа стал важным источником энергии для ЕС после того, как Россия значительно сократила снабжение трубопроводами. СПГ обеспечивает Европу энергетическими ресурсами, несмотря на политические ограничения, поскольку покупается по долгосрочным контрактам с неизменными условиями "бери или плати", что делает отказ от него сложным.

Импорт газа из России сократился до примерно 19% от общего объема закупок ЕС в прошлом году по сравнению с более чем 40% до войны. Европейский Союз уже сделал значительные шаги по уменьшению этой зависимости, однако для окончательного отказа от российских энергоресурсов нужны еще более решительные шаги.

Чтобы продолжить реализацию этого плана, ЕС планирует предложить в июне запрет на новые соглашения по поставкам газа из России, а также на существующие спотовые контракты, занимающие в настоящее время около трети всех поставок. При согласовании этих мер, запрет вступит в силу не позднее конца 2025 года. Важной частью этого плана является запрет на импорт российского газа, как по трубопроводам, так и в виде СПГ по долгосрочным соглашениям.

Несмотря на политические намерения ЕС, существуют значительные технические и экономические препятствия. Основным из них является большое количество долгосрочных контрактов на поставки СПГ, заключенных с европейскими покупателями, что значительно усложняет изменение поставщиков. Кроме того, рост поставок СПГ из России в результате сокращения поставок по трубопроводам позволяет Москве сохранять свое влияние на энергетический рынок Европы.

Несмотря на эти трудности, ЕС все же надеется на значительное увеличение поставок сжиженного газа из альтернативных источников, таких как США, Катар, Канада и Африка. Однако способность заместить российские поставки в таких объемах до конца 2025 остается под вопросом. Ожидается, что сроки запрета будут зависеть от успешности переговоров с альтернативными поставщиками.

Для ЕС важным аспектом являются переговоры с другими поставщиками СПГ. В частности, вопрос закупки газа у США активно обсуждается в рамках торговых переговоров между ЕС и администрацией США. Увеличение объемов поставок СПГ из других регионов должно стать важным шагом в обеспечении энергетической безопасности блока, который, в свою очередь, пытается снизить свою зависимость от России, которая до сих пор была ключевым игроком на энергетических рынках Европы.

План постепенного отказа от российского газа оказывает ограниченное влияние на цены и энергетическую безопасность ЕС, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Ожидается, что большие объемы СПГ из других стран будут доступны на рынке в ближайшие годы, что поможет сбалансировать спрос и предложение. Однако ситуация остается динамичной и планы могут быть изменены в зависимости от развития событий на мировом энергетическом рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Сенате США поддержали законопроект, предусматривающий 500% пошлины для стран, покупающих нефть, газ или уран в России, если Путин не согласится на мирные переговоры. Документ также включает в себя новые санкции против РФ и уже имеет широкую поддержку среди американских законодателей.

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