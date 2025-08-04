"Газпром" пробил историческое дно: экспорт газа в Европу упал до самого низкого уровня за полвека

За январь-июль 2025 года"Газпром" экспортировал в Европу лишь 9,93 млрд кубометров газа, что является самым низким показателем с начала 1970-х годов. После потери транзита через Украину объемы поставок упали почти вдвое, и до конца года могут не превысить 17 млрд кубов.

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Такие цифры подсчитал Reuters на основе статистики "Турецкого потока" – последнего трубопровода, доступного для отправки газа в ЕС. Эксперты отмечают, что это резкое падение по сравнению даже с предыдущим годом, когда объем экспорта составил 18,3 млрд кубометров .

Если нынешняя тенденция сохранится, по итогам 2025 года "Газпром" отправит в ЕС не более 17 млрд кубометров газа. Для сравнения, еще в 1975 году Советский Союз экспортировал в Европу 19,3 млрд кубометров, а в рекордные 2018–2019 годы до 170-180 млрд кубометров ежегодно.

Ключевым фактором стало прекращение транзита через Украину в начале 2025 года. Именно украинский маршрут обеспечивал возможность прокачивать до 140 млрд кубометров газа в год. Единственным каналом поставки остался "Турецкий поток", однако даже его рост на 7% не компенсировал потери.

Давление санкций, разрыв контрактов с европейскими компаниями и потеря доверия к России как надежному поставщику газа – все это вместе превращает "Газпром" из глобального энергетического игрока в компанию, которая борется за выживание в новых геополитических условиях.

Несмотря на то, что "Газпром" владеет крупнейшими в мире доказанными запасами природного газа, он теряет возможность их реализации. За первое полугодие 2025 года добыча газа в России упала на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство сжиженного природного газа (СПГ) сократилось еще больше – на 5,2%.

В 2024 году компания добыла 416,19 млрд кубометров газа, но смогла реализовать только 355,23 млрд, что означает около 60 млрд кубометров остатков – это примерно годовая добыча ОАЭ или втрое больше годового потребления газа в Польше.

Попытки найти новые рынки сбыта провалились. Переговоры с Китаем о новом газовом контракте зашли в тупик, а проект создания газового хаба в Турции фактически свернут. Российские чиновники ищут способы хоть как-то использовать избыточный газ, от питания дата-центров и систем искусственного интеллекта до поддержки угольной промышленности через газовую генерацию.

В реальности это лишь временные меры, которые не могут заменить полноценного экспортного рынка. Отсутствие покупателей означает, что даже рост внутреннего спроса не спасет "Газпром" от дальнейшего сокращения производства и финансовых потерь.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, рыночная капитализация китайского производителя игрушек Pop Mart с брендом Labubu в июле 2025 года составила $42,06 млрд, что на $3,43 млрд больше, чем у "Газпрома" – $38,63 млрд. Таким образом, Pop Mart официально стала более дорогой компанией, чем российский газовый гигант.

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