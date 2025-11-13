Графики отключения света в Киеве переписали: когда не будет света 14 ноября

В Киеве изменили графики отключений электроэнергии. 14 ноября жителей всех районов столицы снова будут ждать стабилизационные отключения электроэнергии, а самое длинное суммарное отключение света продлится 11 часов, но за один раз его не будут отключать более чем на 4 часа.

Обновленные графики опубликовали в ДТЭК. Жителей столицы предупредили: если ситуация в энергосистеме изменится, графики перепишут, о чем будет отдельно сообщено. Но пока следует готовиться к таким отключениям:

Судя по графикам, суммарно дольше всего не будет света у жителей групп 3.1, 3.2, 4.1 и 4.2. Им будут отключать электроэнергию на 11 часов в течение суток: с 00:00 до 04:00, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00. Впрочем продолжительность одного непрерывного отключения не будет превышать 4 часа для всех очередей.

Где проверить графики отключений в Киеве

Узнать график отключения света можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отключения киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов. Так:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Кроме того, абоненты могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут выключить свет. Можно обратиться по телефону:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как узнать, когда будет свет

В новом графике отключений электроэнергии есть шесть подгрупп отключений, хотя клиентам из Киева знать номер своей группы не обязательно. Это делает отключение более прогнозируемым и точным, а значит максимально приближенным к четкому графику. В графике есть разные отметки:

белые клеточки – есть свет;

темно-серые клеточки – точно нет света;

светло-серыеклеточки – возможные отключения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, отключения света в Украине неравномерны, поскольку из-за российских обстрелов в стране образовались условные 3 "энергетические" области. Например, в первой наблюдается избыток производства энергии, а в третьей – большая нехватка. Однако управляемость и целостность системы не утрачена, что дает основания в будущем ожидать уменьшения количества отключений.

