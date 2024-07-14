Жилье для ветеранов войны: как получить и что для этого нужно

В Украине 29,2% ветеранов нуждаются в собственном жилье, а еще 26,5% нуждаются в улучшении жилищных условий. Ветераны, имеющие право на получение жилья или денежной компенсации, должны стать на квартирный учет и подать необходимые документы в соответствующие органы.

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Об этом свидетельствуют данные Украинского фонда ветеранов. Юристы фонда объясняют, что в первую очередь обеспечиваются жилой площадью участники боевых действий и участники войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Вне очереди жилье предоставляется лицам с инвалидностью в результате войны и приравненным к ним лицам, а также семьям погибших (умерших) ветеранов войны, которые также нуждаются в улучшении жилищных условий. К лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, относятся:

обеспеченные жилой площадью ниже уровня, определенного местными советами;

проживают в помещении, что не отвечает санитарным и техническим требованиям;

больные тяжелыми формами хронических заболеваний, которые не позволяют проживать с другими членами семьи;

проживают по договору поднайма или найма жилого помещения в государственном или общественном жилищном фонде;

проживают не менее 5 лет по договору найма (аренды) в частных домах или квартирах.

по договору найма (аренды) в частных домах или квартирах. проживают в общежитиях;

проживают в одной комнате по две и более семьи или лица разного пола старше 9 лет, кроме супругов;

или лица разного пола старше 9 лет, кроме супругов; внутренне перемещенные лица из числа участников боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члены их семей.

Как ветерану получить жилье?

Чтобы стать на квартирный учет, необходимо обратиться в исполнительный комитет местного совета или на предприятие, учреждения, организации, имеющие жилищный фонд. Для этого нужно подать следующие документы:

заявление о взятии на квартирный учет, подписанное членами семьи;

справка с места жительства о составе семьи и регистрации места жительства;

о составе семьи и регистрации места жительства; копия удостоверения участника боевых действий , лица с инвалидностью в результате войны или участника войны;

, лица с инвалидностью в результате войны или участника войны; копии паспорта и справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

и справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика; справки о том, находятся члены семьи на квартирном учете по месту работы.

В зависимости от основания постановки на учет прилагаются и другие документы, такие как справка об участии в боевых действиях, копии удостоверений, акт обследования жилищных условий, справки о пребывании на учете в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах и т.д.

Заявление о взятии на квартирный учет можно подать в исполнительный комитет местного совета, через сервисные центры ЦНАПа или по месту работы. После рассмотрения заявления ветеран получит справку о взятии на квартирный учет или уведомление об отказе.

Получение денежной компенсации вместо жилья

Лица с инвалидностью в результате войны, внутренне перемещенные лица и члены семей погибших имеют право на денежную компенсацию. Для этого необходимо состоять на квартирном учете и подать заявление о назначении денежной компенсации в орган соцзащиты или ЦНАПа.

Процедура получения денежной компенсации включает в себя представление заявления, рассмотрение документов комиссией, открытие специального счета в банке и перечисление средств на этот счет. Важно отметить, что выплата компенсации зависит от суммы ассигнований, предназначенных для выплаты таких компенсаций.

Дополнительные возможности

Украинский ветеранский фонд предоставляет бесплатные юридические консультации ветеранам, военным и их семьям. Чтобы получить правовую помощь, необходимо заполнить заявку на сайте Фонда.

Ветераны, получившие ранения, контузию или увечье при участии в боевых действиях или при исполнении обязанностей военной службы, обеспечиваются жильем в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет. Жилье предоставляют местные советы и администрации, если на него выделено финансирование из бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно изменили систему компенсаций за разрушенное и поврежденное из-за войны жилье по программе Восстановление. Теперь его действие расширили на прифронтовые территории и районы активных боевых действий.

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