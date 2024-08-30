Масштабные отключения света: украинцам рассказали, какую новую тактику обстрела использовала Россия

Масштабные отключения света в Украине связаны с особенностью атаки России энергосистемы страны 26 августа. Дело в том, что враг использовал ракеты с кассетной боевой частью – чтобы увеличить площадь поражения.

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Об этом сообщил член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, передает Forbes Ukraine. Он отметил: одной из целей России было "создать техническую невозможность выдачи мощности с атомных электростанций".

"Когда кассетная ракета разрывается над подстанцией, происходит большое количество мелких повреждений другого оборудования. Огромное количество объектов было целью – не пять случайных подстанций", – рассказал Бойко.

Со своей стороны, в энергокомпании ДТЭК сообщили, что россияне атаковали энергетические объекты в 15 областях Украины. "Это был беспрецедентный удар: не менее 127 ракет и 109 дронов", – рассказали там.

Ранее же глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что из-за российской агрессии отключились энергоблоки 1, 3 и 4 Ривненской АЭС. А также энергоблок 3 Южноукраинской АЭС.

Эту информацию подтвердили в украинской миссии при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Миссия уже направила ноту протеста руководству агентства, одной из задач которого является содействие и реализация развития стандартов ядерной безопасности.

"Российская Федерация продолжает намеренно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу атомных электростанций страны, обеспечивающих большую часть электроэнергии Украины. Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы ядерных объектов в Украине и безопасности миллионов людей", – цитирует текст ноты издание The Guardian.

В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко назвал атаку, осуществленную на энергетическую инфраструктуру 26 августа, одной из самых массовых с начала полномасштабной российской агрессии. В этот день враг применил 127 ракет разного типа и 109 дронов-камикадзе Shahed-136.

В результате после длительного времени без отключений в Украине снова начали выключать свет для населения. По прогнозу президента Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова, это может продлиться от одной до двух недель. Это время, по его расчетам, потребуется для восстановления поврежденных распределительных систем.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за масштабных отключений вопрос покупки зарядных станций продолжает оставаться актуальным. В частности, спросом в Украине пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.

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