Россия ударила по украинским АЭС, отключились энергоблоки: раскрыты последствия самой масштабной атаки на энергетику

Комбинированная ракетно-дроновая атака, которую российские войска совершили на объекты украинской энергетики 26 августа, нарушила работу украинских атомных электростанций. В результате нападения от сети отключились четыре энергоблока Ровенской и Южноукраинской АЭС.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что из-за российской агрессии отключились энергоблоки 1, 3 и 4 Ровенской АЭС, а также энергоблок 3 Южноукраинской АЭС.

Россия несет ядерную угрозу для мира. Их удары по энергетике – это больше, чем террор гражданских. Это сознательное решение режима Путина угрожать миру ядерной катастрофой", – отметил Эрмак.

Эту информацию подтвердили в украинской миссии при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Миссия уже направила ноту протеста руководству агентства, одной из миссий которого является содействие и реализация развития стандартов ядерной безопасности.

Российская Федерация продолжает намеренно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу атомных электростанций страны, обеспечивающих большую часть электроэнергии Украины. Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы ядерных объектов в Украине и безопасности миллионов людей", - цитирует текст ноты The Guardian.

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