Жара уже не будет такой страшной для энергетики: Минэнерго рассказало о ситуации в энергосистеме

В Украине восстановлена часть энергетических мощностей для улучшения стабильности энергосистемы в условиях жары. Однако потребителей просят экономить электроэнергию в пиковые часы, поскольку энергосистема остается чувствительной к температурным изменениям.

Видео дня

Об этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила в эфире телемарафона. "Система очень чувствительна к любым факторам. Что касается жары и как будет реагировать энергосистема, то ситуация может быть разной. На сегодняшний день нам удалось восстановить некоторые мощности и ввести их в работу, однако будем смотреть на то, какое будет потребление," – заявила Гринчук.

Она также добавила, что если жара и вернется, она не будет представлять угрозу для энергосистемы. "Хотя жара и вернется, она уже не будет такой страшной, как это было 2 недели назад ", – отметила Гринчук.

Планы на ближайшее будущее

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также сделал заявление о ситуации с электроснабжением. Он отметил, что отключения электроэнергии пока не планируются, но призвал граждан не расслабляться, поскольку повреждения энергосистемы остаются значительными.

"Уже почти неделю "Укрэнерго" не вводит ограничений потребления электроэнергии, потому что электроэнергии в системе хватает на все нужды. Это важное облегчение для всех украинцев, но я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительные, вызовы перед нами тоже, - подчеркнул Кудрицкий.

Он также отметил, что "Укрэнерго" активно работает с польской стороной для увеличения технических возможностей и объемов снабжения электроэнергией в Украину осенью и зимой. Это должно компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками.

"В частности, активно работаем с польской стороной, чтобы увеличить технические возможности и объем поставок электроэнергии в Украину осенью и зимой. Нарабатываем варианты, которые должны компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками. Когда будут достигнуты договоренности, сообщим подробнее ", - подытожил Кудрицкий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не будут отключать электроэнергию потребителям, использующим по меньшей мере 80% электроэнергии собственного производства. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!