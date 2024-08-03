В "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключать свет на выходных и когда могут вернуть графики

В Украине отключать электроэнергию в выходные не планируют. Однако, если температура воздуха снова поднимется выше 30 градусов, графики могут вернуть.

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Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "Уже почти неделю "Укрэнерго" не вводит ограничений потребления электроэнергии, потому что электроэнергии в системе хватает на все нужды. Также диспетчерский центр не планирует отключений на эти выходные. Это важное облегчение для всех украинцев, но я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права : повреждения энергосистемы значительны, вызовы перед нами тоже", – заявил он.

Однако в Украине все еще может усугубиться ситуация с отключениями. Да, температура воздуха снова может значительно повыситься, а это повлияет на ситуацию в энергосистеме.

"Жара выше 30 градусов еще может вернуться и тогда ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за нашими сообщениями и за сообщениями ваших облэнерго. Мы же продолжаем работать не только над ремонтами и развитием защиты, но и над поиском решений привлечения в Украину большего количества электроэнергии из Европы", – объяснил Кудрицкий.

В то же время Кудрицкий отметил, что сейчас у "Укрэнерго" пытаются увеличить технические возможности для импорта. Тогда Украина сможет больше тока покупать у ЕС при росте дефицита.

"В частности, активно работаем с польской стороной, чтобы увеличить технические возможности и объем поставок электроэнергии в Украину осенью и зимой. Нарабатываем варианты, которые должны компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками. Когда будут достигнуты договоренности - сообщим подробнее", - отметил председатель правления "Укрэнерго" .

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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