Запасать еду и воду: украинцам рассказали, как готовиться к возможным отключениям электроэнергии

Украина смогла пройти зиму без масштабных блэкаутов – что, к сожалению, не делает их невозможными в дальнейшем. Так, в середине февраля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины предупредила: Россия готовится к массированной атаке по территории Украины, однако конкретная дата этого неизвестна. А глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что Россия изменила тактику обстрелов энергосистемы Украины – и теперь проводит точечные и интенсивные дроновые атаки по конкретным энергообъектам. В связи с этим, не лишним будет максимально подготовиться к возможным проблемам с энергообеспечением – ведь в случае большого повреждения блэкаут может затянуться.

В частности, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА), следует запастись водой и едой. Так, воды:

следует заготовить по меньшей мере на 3 дня;

запасать следует не только питьевую, но и техническую.

Подчеркивается: на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Также нужно запастись едой – прежде всего той, которая не будет портиться без холодильника и не потребует электроэнергии для ее приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Кроме того, КГГА советует запастись рядом "дополнительных" вещей. В частности:

купить FM-радио на батарейках – чтобы быть в курсе актуальных событий в случае исчезновения мобильной связи и интернета;

создать запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечах, спичках, батарейках и т.д.;

наполнить домашнюю аптечку всеми необходимыми лекарствами;

подготовить горелку с газовым баллоном или на сухом спирте;

подготовить теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для домашних любимцев;

позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток – приобрести светорефлекторную одежду или светоотражающие ленты на рукава, сумку или рюкзак.

Также необходимо позаботиться о пожарной безопасности. В частности, приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где зажигаются свечи или используется горелка.

Новая тактика россиян

Сама же РФ изменила тактику обстрелов энергосистемы Украины. Как рассказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, если прошлой зимой она применяла массовые ракетные удары, то теперь проводит точечные и интенсивные дроновые атаки по конкретным объектам.

Он отметил: за весь прошлый сезон россияне выпустили порядка 400 дронов за весь отопительный сезон. Сейчас же они такое количество выпускают за месяц или за 3 недели.

"Сильно возросла интенсивность. И они явно концентрируют силы на отдельном небольшом количестве объектов в отличие от прошлого года, когда они пытались повредить и подстанции, и электростанции. Сейчас у них, очевидно, такая нишевая тактика", – сказал Кудрицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт.

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