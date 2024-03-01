Россия изменила тактику обстрелов украинских энергообъектов, в прошлом году такого не было – "Укрэнерго"

Россия изменила тактику обстрелов энергосистемы Украины. Если прошлой зимой она применяла массовые ракетные удары, то теперь проводит точечные и интенсивные дроновые атаки по конкретным объектам.

Об этом рассказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил: если за весь прошлый сезон россияне выпустили порядка 400 дронов за весь отопительный сезон, то сейчас они такое количество выпускают за месяц или за 3 недели.

"Сильно возросла интенсивность. И они явно концентрируют силы на отдельном небольшом количестве объектов в отличие от прошлого года, когда они пытались повредить и подстанции, и электростанции. Сейчас у них, очевидно, такая нишевая тактика", – сказал Кудрицкий.

Как готовиться к возможным отключениям света

В связи с этим, исключать возможности масштабных блэкаутов нельзя. А следовательно, стоит быть к этому максимально готовым, ведь в случае большого повреждения сети блэкаут может затянуться.

В частности, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА), следует запастись водой и едой. Так, воды:

следует заготовить по меньшей мере на 3 дня;

запасать следует не только питьевую, но и техническую.

Подчеркивается: на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Также нужно запастись едой – прежде всего той, которая не будет портиться без холодильника и не потребует электроэнергии для ее приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Как сообщал OBOZ.UA, наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт.

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