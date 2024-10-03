Замена генератора для живущих в квартирах: как жителям многоэтажек подготовиться к зиме

При подготовке к зиме с самыми большими проблемами могут столкнуться жители многоэтажек – ведь поставить, к примеру, личный генератор для них сложнее всего. Впрочем, выход есть. В экспертной среде уверяют, что пережить холода поможет комплекс инверторных батарей.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил: такой комплекс в режиме экономного потребления может обеспечить потребности квартиры на 10-12 часов.

"Я поставил себе комплекс инвертеров, которые на 10-12 часов при экономном потреблении покрывают потребности квартиры, где мы живем с семьей. Мы исследования провели в июле, как это работает – работает хорошо. Потому я думаю, что именно такая подготовка поможет пройти этот сложный сезон. Достаточно удобно", – сказал эксперт.

Кроме того, отметил он, следует проверить, как будет функционировать сам дом при отключениях электроэнергии. В частности:

Будет ли обеспечена подача воды и работа канализации.

"Даже если работает городская инфраструктура, а в доме по каким-то причинам насосы не работают, у вас будет проблема. Это неприятно", – объяснил он.

Будет ли дом отапливаться.

Дело в том, рассказал Харченко, что замерзнуть можно даже если "в городской трубе отопление идет, а ваш дом не прокачивает горячую воду через трубы внутри дома".

Света может не быть по 16 часов в сутки

Ранее же Харченко рассказал, что в случае отключения внешней поставки жители крупных городов могут оставаться без света до 16 часов в сутки. Речь, в частности, о:

Киеве;

Харькове;

Одессе.

Он объяснил: эти города являются наиболее уязвимыми городами в зимний период. "Харьков вообще под прямым огнем. Любая подстанция и любая генерирующая мощность может быть в любой момент разбита. Там самые высокие военные риски", – рассказал Харченко.

Одесса, по его словам, также ощущает значительный дефицит энергоресурсов – почти полное отсутствие собственного поколения в городе делает его зависимым от внешнего снабжения. А в Киеве – крупнейшем городе страны, зимой дефицит мощностей может достигать 700-900 мегаватт.

"Эти мощности нужно завести извне. Если их неоткуда завести, давайте будем откровенны, если Киев отрезать от внешнего энергоснабжения, киевляне будут сидеть без света по 16 часов в сутки, и это будет нормально", – подчеркнул Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за отключений вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять стал актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от его мощности зависит и цена.

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